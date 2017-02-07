Positiff: В Анталии кыргызстанка, которую избили за отказ заняться проституцией, вышла из комы

7 февраля 2017, 8:05 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие выходные... История Эрмека Темирбек уулу, который вместо работы повара в Караколе выбрал учебу в Европе.

В больнице Анталии (Турция) 22-летняя кыргызстанка, которую избили за отказ заниматься проституцией, вышла из комы.

История супругов из Нарына, которые помимо родных пятерых, воспитали еще 30 детей, оставшихся без родителей.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 7 февраля. По республике без осадков, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -9...-14

днем: 0...+5

Таласская область

ночью: -10...-15

днем: -4...+1

Баткенская область

ночью: -4...-9

днем: -2...+3

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: -3...-8

днем: -2...+3

Иссык-Кульская область

ночью: -11...-16

днем: -3...+2

Нарынская область

ночью: -19...-24

днем: -7...-12

В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -9...-11, максимальная температура воздуха днем +1...+3.