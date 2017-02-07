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Positiff: В Анталии кыргызстанка, которую избили за отказ заняться проституцией, вышла из комы

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408489-ru.html

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Ошская и Жалал-Абадская области
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Иссык-Кульская область
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Нарынская область
ночью: -19...-24
днем: -7...-12
В Бишкеке без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -9...-11, максимальная температура воздуха днем +1...+3.

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