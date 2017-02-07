Negatiff: В Оше задержан мужчина, порезавший родных братьев на поле для петушиных боев

7 февраля 2017, 8:05 Комментарии

Дорогие читатели, представляем вам негативные новости, которые вы могли пропустить за минувшие дни... В Московском районе Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство 8-летнего ребенка. Он попытался задушить девочку, которая стала свидетелем кражи.

В Нарыне проходит митинг. Жители просят решить два вопроса - тарифы на электроэнергию и проблема с обеспечением жителей углем

В Араванском районе Ошской области повесился 6-классник

От выпавшего снега в Аксыйском и Ала-Букинском районах Жалал-Абадской области обрушились кровли 11 домов и 2 школ

В Оше задержан мужчина, порезавший родных братьев на поле для петушиных боев. Мужчины в больнице.