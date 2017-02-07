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В Бишкеке все гостевые парковки бесплатны, в отличие от муниципальных

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354940_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408487-ru.html

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7 февраля 2017, 8:07       Комментарии

Мэрия г. Бишкек разъяснила в чем различие гостевых парковок и муниципальных стоянок, которые находятся в ведении дирекции муниципальных рынков, парковок и стоянок (ДМРПС), а также в управлении земельными ресурсами (УЗР).
По информации УЗР, все гостевые парковки, расположенные вдоль автомобильных дорог, являются бесплатными, и никакого сбора средств за парковку столичный муниципалитет не проводит. К примеру, стоянки расположенные у здания ЦУМа, на улице Токтогула, у ТЦ "Детский мир" и других торговых, развлекательных, спортивных центров и увеселительных заведений.
Однако, муниципальные парковки являются платными, сообщили в мэрии. В ведении городских властей находится в общем 232 автостоянок. Стоимость определяется арендаторами и в сутки примерно составляет: для легкового автотранспорта от 20 до 40 сомов, для грузового – от 100 до 130 сомов.

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