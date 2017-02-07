Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4271 (-0.0192) 
Евро: 74.6376 (+0.0245) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно −8°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЮНИСЕФ: 80% молодежи в мире признает, что в Интернете их могут предостерегать опасностиЮНИСЕФ: 80% молодежи в мире признает, что в Интернете их могут предостерегать опасности

Представителей правоохранительных органов обучили основам международно-правового сотрудничества

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408486-ru.html

Похожие новости

Министр юстиции и глава Центра ОБСЕ в Бишкеке обсудили вопросы сотрудничества

ЦИК назначила даты повторных выборов глав некоторых органов МСУ (график)

На тендер для организации ОРТ заявку подала только одна компания

В ногу со временем. Медики обучились работе на новых реанимобилях

РКФР и турецкий эксимбанк подписали соглашение о сотрудничестве

7 февраля 2017, 5:23       Комментарии

В Генеральной прокуратуре прошел межведомственный тренинг на тему "Основы международно-правового сотрудничества" для работников органов прокуратуры, ГСБЭП, МВД и ГКНБ. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Тренинг организован для совершенствования взаимодействия правоохранительных органов и повышения эффективности работы органов прокуратуры в сфере международно-правового сотрудничества.
В качестве лекторов выступили начальник отдела международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры А.Акматов, старшие прокуроры Т.Мамыров и Т.Мамыркалиев, руководитель проекта "Содействие укреплению верховенства права в КР" Стефанос Карекалос и представитель Дипломатической академии МИД Е.Каблуков.
В ходе обсуждения были освещены основные вопросы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, осуществления уголовного преследования и экстрадиции лиц для уголовного наказания. Проведен обзор договорно-правовой работы главного надзорного органа, а также основных направлений деятельности Генеральной прокуратуры в рамках ШОС, КСГП, МАП.
На открытии тренинга присутствовали заместитель генерального прокурора Людмила Усманова и глава отдела по сотрудничеству представительства Евросоюза в КР Йоханнес Стенбек Мадсен.
Мероприятие организовано при поддержке проекта "Содействие укреплению верховенства права в КР", финансируемого Европейским союзом.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум