Представителей правоохранительных органов обучили основам международно-правового сотрудничества

7 февраля 2017, 5:23 Комментарии

В Генеральной прокуратуре прошел межведомственный тренинг на тему "Основы международно-правового сотрудничества" для работников органов прокуратуры, ГСБЭП, МВД и ГКНБ. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Тренинг организован для совершенствования взаимодействия правоохранительных органов и повышения эффективности работы органов прокуратуры в сфере международно-правового сотрудничества.

В качестве лекторов выступили начальник отдела международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры А.Акматов, старшие прокуроры Т.Мамыров и Т.Мамыркалиев, руководитель проекта "Содействие укреплению верховенства права в КР" Стефанос Карекалос и представитель Дипломатической академии МИД Е.Каблуков.

В ходе обсуждения были освещены основные вопросы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, осуществления уголовного преследования и экстрадиции лиц для уголовного наказания. Проведен обзор договорно-правовой работы главного надзорного органа, а также основных направлений деятельности Генеральной прокуратуры в рамках ШОС, КСГП, МАП.

На открытии тренинга присутствовали заместитель генерального прокурора Людмила Усманова и глава отдела по сотрудничеству представительства Евросоюза в КР Йоханнес Стенбек Мадсен.

Мероприятие организовано при поддержке проекта "Содействие укреплению верховенства права в КР", финансируемого Европейским союзом.