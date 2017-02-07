ЮНИСЕФ: 80% молодежи в мире признает, что в Интернете их могут предостерегать опасности

7 февраля 2017, 4:47 Комментарии

7 февраля отмечается Всемирный день безопасного Интернета для призыва более ответственного использования онлайн-технологий и мобильных телефонов, особенно среди детей и молодежи во всем мире. Об этом сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

"Сегодня Интернетом пользуется каждый третий ребенок в мире. Цифровые технологии все активнее входят в нашу повседневную жизнь, помогая в получении доступа к информации, образовательным ресурсам и так далее. Но в то же время нужно помнить о том, насколько беспомощным и восприимчивым может оказаться ребенок перед лицом опасности, которую таят в себе анонимные пользователи", - сказала глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане Юкиэ Мокуо.

В Кыргызстане существует телефон доверия 111, куда подростки и родители могут обращаться за психологической помощью и консультацией, также касающейся безопасности пользования Интернетом. По данным исследования, проведенного ЮНИСЕФ среди десяти тысяч 18-летних жителей 25 стран мира восемь человек из десяти считают, что общение в Интернете таит в себе опасность сексуального преследования или чревато вероятностью стать жертвой обманщиков.

Более половины опрошенных считают, что их друзья и ровесники сами неосмотрительно ведут себя в Интернете. В результате этого исследования стало известно, что, сталкиваясь с угрозами в Интернете, дети прежде всего сообщают о них своим друзьям, а не родителям или учителям. Во Всемирной сети насилие над детьми принимает различные формы, так как виновные могут анонимно распространять информацию насильственного характера, которая может повлиять на детей или даже побудить их навредить себе. Почти 90% молодых людей убеждены, что могут избежать угроз, которые представляет собой Всемирная сеть.

В Кыргызстане также актуален вопрос безопасности в Интернете, посредством которого может быть распространена вредоносная информация среди детей.

ЮНИСЕФ подготовил следующий свод советов для детей по безопасному пользованию Интернетом:

1. Не держите ваши страхи в себе. Если вы беспокоитесь о своей безопасности или о том, что случилось с вами в Интернете, срочно поговорите со взрослым, которому вы доверяете. Позвоните по детскому телефону доверия 111, поддерживаемой ЮНИСЕФ и функционирующей при Министерстве труда и социального развития, где Вам окажут психологическую помощь.

2. Проявляйте уважение к мнению других людей, даже если вы не согласны с ними.

3. У вас есть право на личное пространство так же, как и у каждого человека. Нельзя входить в аккаунты других людей или использовать их телефон без разрешения.

4. Не распространяйте слухи и не делитесь историями или фотографиями, которые могут вызвать обиду или возмущение. Что может показаться безобидной шуткой одному человеку может быть глубоко оскорбительным для других.

5. Подумайте дважды, прежде чем нажать кнопку "отправить", особенно если вы расстроены или сердиты. После того, как вы делитесь фото или видео, трудно контролировать то, что с ним происходит дальше и кто его видит.

6. Если вы видели что-то в социальных медиа, что расстроило вас или причинило вам боль, вы можете нажать на кнопку "пожаловаться". На многих социальных медиа-платформах вы можете сообщить о посте или фотографии, которые противоречат стандартам социальной медиа-платформы. Большинство социальных медиа-платформ позволит вам "заблокировать" человека, так что вы не увидите их больше в своей ленте, и они не смогут связаться с вами или отправить вам сообщения.

7. Вы можете изменить настройки конфиденциальности на ваших социальных медиа-платформах, чтобы контролировать, кто может видеть вашу информацию, фотографии и видео. Подумайте над тем, с кем и чем вы хотите делиться.

8. Появление новых друзей - это здорово! Но, прежде чем принять человека в друзья, нужно взглянуть на их профиль - попытаться увидеть, кто они. Есть ли у вас общие друзья? Вы из того же города? Необязательно принимать случайные запросы друзей. Проверьте настройки конфиденциальности, чтобы этот человек не видел информацию, которую вы не хотите показывать.

9. Будьте осторожны, получая предложения о работе, которые приходят через Интернете. Вы подавали на работу? Если вы не подавали, то, возможно, это мошенничество, и вы должны быть очень осторожны. Посмотрите информацию об этой компании. Будьте осторожны, если вы планируете встретиться с некоторыми в первый раз, с кем знакомы только в Интернете. Мы настоятельно рекомендуем вам не идти в одиночку. Вместо этого попросите взрослого, кого вы хорошо знаете и кому доверяете, пойти с вами и договоритесь о встрече в общественном месте.

10. Если вас что-то беспокоит, и вы не уверены, то лучше доверьтесь своей интуиции. Поговорите с человеком, которому вы доверяете, и получить их рекомендации относительно того, что делать.