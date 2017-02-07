7 февраля 2017, 3:36 Комментарии

Открылись 32 пункта для регистрации паломников на хадж-2017. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

- в Баткенской области работают 4 пункта,

- в Ошской области - 7 пунктов,

- в Жалал-Абадской области - 8 пунктов,

- в городе Ош - 1 пункт,

- в Таласской области - 1 пункт,

- в Нарынской области - 1 пункт,

- в Чуйской области - 8 пунктов,

- в городе Бишкек - 1 пункт,

- в Иссык-Кульской области - 1 пункт.

Для электронной регистрации нужно:

1. Квитанция из "РСК банка" об оплате 400 долларов.

2. Квитанция из "РСК банка" об оплате 500 сомов. Эта сумма не возвращается.

3. Справка о том, что человек впервые совершает хадж. Она берется от имама мечети по месту проживания.

4. ID-карта, полученная до 1 сентября 2016 года (кроме случаев обмена паспорта в связи с истечением срока годности).

5. Загранпаспорт.

6. Если женщина едет с мужем, то должна иметь свидетельство о браке.

Если женщина едет с махрамом (близкий родственник, за которого женщина не имеет права выходить замуж по причине их родства, но с которым имеет право оставаться наедине и отправляться в путешествие), то должна иметь свидетельство о рождении.

7. 4 фотографии 3*4.

8. Медицинская справка по форме №086.

9. Подпись на письме о согласии на обработку персональных данных (действительна только подпись, указанная в паспорте).

10. Подписать договор.

11. Подписать анкету на получение визы паломника.

12. Указать номер телефона и размеры одежды.

13. Возраст старше 18 лет.