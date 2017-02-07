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Открылись 32 пункта для регистрации паломников на хадж-2017

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408484-ru.html

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7 февраля 2017, 3:36       Комментарии

Открылись 32 пункта для регистрации паломников на хадж-2017. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.
- в Баткенской области работают 4 пункта,
- в Ошской области - 7 пунктов,
- в Жалал-Абадской области - 8 пунктов,
- в городе Ош - 1 пункт,
- в Таласской области - 1 пункт,
- в Нарынской области - 1 пункт,
- в Чуйской области - 8 пунктов,
- в городе Бишкек - 1 пункт,
- в Иссык-Кульской области - 1 пункт.
Для электронной регистрации нужно:
1. Квитанция из "РСК банка" об оплате 400 долларов.
2. Квитанция из "РСК банка" об оплате 500 сомов. Эта сумма не возвращается.
3. Справка о том, что человек впервые совершает хадж. Она берется от имама мечети по месту проживания.
4. ID-карта, полученная до 1 сентября 2016 года (кроме случаев обмена паспорта в связи с истечением срока годности).
5. Загранпаспорт.
6. Если женщина едет с мужем, то должна иметь свидетельство о браке.
Если женщина едет с махрамом (близкий родственник, за которого женщина не имеет права выходить замуж по причине их родства, но с которым имеет право оставаться наедине и отправляться в путешествие), то должна иметь свидетельство о рождении.
7. 4 фотографии 3*4.
8. Медицинская справка по форме №086.
9. Подпись на письме о согласии на обработку персональных данных (действительна только подпись, указанная в паспорте).
10. Подписать договор.
11. Подписать анкету на получение визы паломника.
12. Указать номер телефона и размеры одежды.
13. Возраст старше 18 лет.

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