7 февраля 2017, 0:20 Комментарии

Вооруженные мужчины в масках ограбили посетителей китайского ресторана в Бишкеке. Об этом K-News рассказали посетители заведения.

По их словам, инцидент произошел в китайском ресторане "Цзи Сян", расположенного возле здания центрального загса.

"Мы собирались уходить, но вдруг услышали хлопок. Подумали, что это салют. Вдруг ворвались мужчины в масках с автоматами и приказали всем лечь и вытянуть руки вперед, иначе убьют нас. Мы испугались и выполнили требования", − рассказал один из посетителей китайского ресторана.

Неизвестные ограбили несколько посетителей.

"Их было три или четыре человека. Они разговаривали на русском, но кажется кыргызы. Точно не знаю. Всего минут 10 длился грабеж. Я увидел, что отобрали золотые украшения у женщин из соседнего зала", − сказал он.

Посетители вызвали милицию, однако грабители успели уйти до ее приезда.