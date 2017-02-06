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Министр юстиции и глава Центра ОБСЕ в Бишкеке обсудили вопросы сотрудничества

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408482-ru.html

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6 февраля 2017, 23:23       Комментарии

Министр юстиции Кыргызстана Уран Ахметов с главой центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Бишкеке, послом Пьером фон Арк. Об этом сообщили в министерстве.
Встреча была организована с целью обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества между Минюстом и ОБСЕ.
В ходе встречи глава центра ОБСЕ выразил признательность министерству за взаимодействие с организацией, направленное на укрепление потенциала Кыргызстана в сфере защиты конституционных прав и свобод граждан и продвижения верховенства права. "Для нас весьма важно, чтобы мероприятия, проводимые центром ОБСЕ в Кыргызстане, отвечали требованиям государства и его национальным стратегическим документам", - подчеркнул Пьер фон Арк.
В свою очередь министр юстиции проинформировал представителей ОБСЕ о первостепенных задачах ведомства на ближайший период. В числе приоритетов У.Ахметов определил совершенствование методов оказания государственных услуг и усиление потенциала министерства. В соответствии с обозначенными целями, стороны обсудили возможность оказания ОБСЕ содействия в разработке и внедрении системы онлайн регистрации юридических лиц, электронной системы по оказанию гарантированной государством юридической помощи, а также в повышении квалификации сотрудников органов юстиции на базе зарубежного опыта в данной сфере.
По завершении было принято решение о проведении очередной встречи для детализированного обсуждения плана мероприятий в рамках сотрудничества Минюста с центром ОБСЕ.

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