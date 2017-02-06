Кыргызстанка, которую жестоко избили соотечественницы, не хочет возвращаться в КР

6 февраля 2017, 22:58 Комментарии

В настоящее время гражданка Кыргызстана Э.И., которая подверглась жестокому избиению в Измире, пребывает в Центре реабилитации лиц подвергшихся физическому и психологическому насилию.

Как сообщила пресс-служба МИД, консул Генерального консульства КР в Стамбуле Руслан Молдакунов встретился с сотрудниками полиции провинции Измир по вопросу гражданки Кыргызстана. В ходе беседы стало известно, что Э.И. не желает выезжать в КР.

Ранее Э.И. поговорила по телефону с матерью и договорилась, что выедет после решения отдельных вопросов. По информации Генконсульства, турецкая полиция ищет подозреваемых - предполагаемых граждан КР, причастных к ее жестокому избиению.

"По данному вопросу наши консулы держат связь с полицейскими", - сообщили в МИД.