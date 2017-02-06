Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно −7°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Снос 5-этажного здания на Токтогула продлится еще 5 днейСнос 5-этажного здания на Токтогула продлится еще 5 днейЦИК назначила даты повторных выборов глав некоторых органов МСУ (график)ЦИК назначила даты повторных выборов глав некоторых органов МСУ (график)

Резюме нового депутата от СДПК Айнуры Осмоновой

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408480-ru.html

Похожие новости

Люди боятся "айфонов". Начали покупать кнопочные телефоны, - депутат о "Синем ките"

В школах регионов увеличивается количество учениц, носящих платок, - депутат

Факт передачи денег врачу НЦО Асель Бейшеновой не подтвердился

Кыргызстанец попал в больницу из-за сгоревших фур в Новосибирске

7% жертв семейного насилия — это мужчины, - депутат

6 февраля 2017, 22:05       Комментарии

Новый депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Айнура Осмонова получила мандат. Вручение мандата состоялось 6 февраля, сообщила пресс-служба ЦИК.
А.Осмонова пришла вместо Искендера Кадыркулова, который стал генеральным директором ОАО "Северэлектро".
Образование
1988-1993 - Кыргызский государственный университет, учетно-экономический факультет, специальность "экономика торговли"
1999-2002 - Международный университет Кыргызстана, юридический факультет, специальность "юриспруденция"
Опыт работы
<table border="1"> <tr> <td> Дата
</td> <td> Занимаемая должность
</td> </tr> <tr> <td> Октябрь 1994 года
</td> <td> Старший специалист отдела кредитной политики, главная дирекция АКБ "Кыргызстан", г.Жалал-Абад
</td> </tr> <tr> <td> Июль 1998 года
</td> <td> Ведущий специалист подотдела ценных бумаг и ресурсов банка, главная дирекция АКБ "Кыргызстан", г.Жалал-Абад
</td> </tr> <tr> <td> Март 1999 года
</td> <td> Специалист по работе с клиентами, "Акционерный Интернешнл Бизнес Банк"
</td> </tr> <tr> <td> Июнь 2000 года
</td> <td> Заместитель управляющего - начальник кредитного отдела. Жалал-Абадский филиал инвестиционного АКБ "Иссык-Куль", г.Жалал-Абад
</td> </tr> <tr> <td> Ноябрь 2001 года
</td> <td> Управляющий филиала ОАО "ЭкоБанк" "Эко-Жалал-Абад"
</td> </tr> <tr> <td> Август 2008 года
</td> <td> Член правления ОАО "ЭкоИсламикБанк", управляющий филиала "Жалал-Абад"
</td> </tr> <tr> <td> Январь 2011 года
</td> <td> Заместитель председателя правления ОАО "ЭкоИсламикБанк" по южному региону - управляющий филиала "Жалал-Абад"
</td> </tr> <tr> <td>
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td> Август 2013 года
</td> <td> Член правления - управляющий филиала ЗАО "ЭкоИсламикБанк"
</td> </tr> <tr> <td> 2014 год
</td> <td> Управляющий филиала ЗАО "ЭкоИсламикБанк" "Жалал-Абад"
</td> </tr> </table> Депутат трех созывов Жалал-Абадского городского кенеша
Почетный гражданин г.Жалал-Абад
Награждена почетными грамотами мэрии горда Жалал-Абад и Жалал-Абадского городского кенеша, Жалал-Абадской областной государственной администрации.
Диплом "Жылдын мыкты банкири"
Медаль МВД Кыргызской Республики

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум