Резюме нового депутата от СДПК Айнуры Осмоновой

6 февраля 2017, 22:05 Комментарии

Новый депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Айнура Осмонова получила мандат. Вручение мандата состоялось 6 февраля, сообщила пресс-служба ЦИК.

А.Осмонова пришла вместо Искендера Кадыркулова, который стал генеральным директором ОАО "Северэлектро".

Образование

1988-1993 - Кыргызский государственный университет, учетно-экономический факультет, специальность "экономика торговли"

1999-2002 - Международный университет Кыргызстана, юридический факультет, специальность "юриспруденция"

Опыт работы

<table border="1"> <tr> <td> Дата

</td> <td> Занимаемая должность

</td> </tr> <tr> <td> Октябрь 1994 года

</td> <td> Старший специалист отдела кредитной политики, главная дирекция АКБ "Кыргызстан", г.Жалал-Абад

</td> </tr> <tr> <td> Июль 1998 года

</td> <td> Ведущий специалист подотдела ценных бумаг и ресурсов банка, главная дирекция АКБ "Кыргызстан", г.Жалал-Абад

</td> </tr> <tr> <td> Март 1999 года

</td> <td> Специалист по работе с клиентами, "Акционерный Интернешнл Бизнес Банк"

</td> </tr> <tr> <td> Июнь 2000 года

</td> <td> Заместитель управляющего - начальник кредитного отдела. Жалал-Абадский филиал инвестиционного АКБ "Иссык-Куль", г.Жалал-Абад

</td> </tr> <tr> <td> Ноябрь 2001 года

</td> <td> Управляющий филиала ОАО "ЭкоБанк" "Эко-Жалал-Абад"

</td> </tr> <tr> <td> Август 2008 года

</td> <td> Член правления ОАО "ЭкоИсламикБанк", управляющий филиала "Жалал-Абад"

</td> </tr> <tr> <td> Январь 2011 года

</td> <td> Заместитель председателя правления ОАО "ЭкоИсламикБанк" по южному региону - управляющий филиала "Жалал-Абад"

</td> </tr> <tr> <td>

</td> <td>

</td> </tr> <tr> <td> Август 2013 года

</td> <td> Член правления - управляющий филиала ЗАО "ЭкоИсламикБанк"

</td> </tr> <tr> <td> 2014 год

</td> <td> Управляющий филиала ЗАО "ЭкоИсламикБанк" "Жалал-Абад"

</td> </tr> </table> Депутат трех созывов Жалал-Абадского городского кенеша

Почетный гражданин г.Жалал-Абад

Награждена почетными грамотами мэрии горда Жалал-Абад и Жалал-Абадского городского кенеша, Жалал-Абадской областной государственной администрации.

Диплом "Жылдын мыкты банкири"

Медаль МВД Кыргызской Республики