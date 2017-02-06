Резюме нового депутата от СДПК Айнуры Осмоновой

6 февраля 2017, 22:05 Комментарии
Новый депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Айнура Осмонова получила мандат. Вручение мандата состоялось 6 февраля, сообщила пресс-служба ЦИК.
А.Осмонова пришла вместо Искендера Кадыркулова, который стал генеральным директором ОАО "Северэлектро".
Образование
1988-1993 - Кыргызский государственный университет, учетно-экономический факультет, специальность "экономика торговли"
1999-2002 - Международный университет Кыргызстана, юридический факультет, специальность "юриспруденция"
Опыт работы
<table border="1"> <tr> <td> Дата
</td> <td> Занимаемая должность
</td> </tr> <tr> <td> Октябрь 1994 года
</td> <td> Старший специалист отдела кредитной политики, главная дирекция АКБ "Кыргызстан", г.Жалал-Абад
</td> </tr> <tr> <td> Июль 1998 года
</td> <td> Ведущий специалист подотдела ценных бумаг и ресурсов банка, главная дирекция АКБ "Кыргызстан", г.Жалал-Абад
</td> </tr> <tr> <td> Март 1999 года
</td> <td> Специалист по работе с клиентами, "Акционерный Интернешнл Бизнес Банк"
</td> </tr> <tr> <td> Июнь 2000 года
</td> <td> Заместитель управляющего - начальник кредитного отдела. Жалал-Абадский филиал инвестиционного АКБ "Иссык-Куль", г.Жалал-Абад
</td> </tr> <tr> <td> Ноябрь 2001 года
</td> <td> Управляющий филиала ОАО "ЭкоБанк" "Эко-Жалал-Абад"
</td> </tr> <tr> <td> Август 2008 года
</td> <td> Член правления ОАО "ЭкоИсламикБанк", управляющий филиала "Жалал-Абад"
</td> </tr> <tr> <td> Январь 2011 года
</td> <td> Заместитель председателя правления ОАО "ЭкоИсламикБанк" по южному региону - управляющий филиала "Жалал-Абад"
</td> </tr> <tr> <td>
</td> <td>
</td> </tr> <tr> <td> Август 2013 года
</td> <td> Член правления - управляющий филиала ЗАО "ЭкоИсламикБанк"
</td> </tr> <tr> <td> 2014 год
</td> <td> Управляющий филиала ЗАО "ЭкоИсламикБанк" "Жалал-Абад"
</td> </tr> </table> Депутат трех созывов Жалал-Абадского городского кенеша
Почетный гражданин г.Жалал-Абад
Награждена почетными грамотами мэрии горда Жалал-Абад и Жалал-Абадского городского кенеша, Жалал-Абадской областной государственной администрации.
Диплом "Жылдын мыкты банкири"
Медаль МВД Кыргызской Республики