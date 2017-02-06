Снос 5-этажного здания на Токтогула продлится еще 5 дней

6 февраля 2017, 22:26 Комментарии

Снос 5-этажного здания пересечении улиц Токтогула и проспекта Манаса продлится еще 5 дней. Об этом 6 февраля АКИpress сообщил начальник Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека Талантбек Иманакун уулу.

По его словам, снос здания затруднен из-за близкого расположения к другим зданиям и проезжей части, поэтому работники управления еще 5 дней будут работать над разбором.

1 февраля начался снос 5-этажного офисного помещения, которое начало стройку без разрешительных документов. Владельцем постройки является Шеитов К.Т.