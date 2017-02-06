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Снос 5-этажного здания на Токтогула продлится еще 5 дней

 

Фотографии: akipress.kg

        

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408479-ru.html

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6 февраля 2017, 22:26       Комментарии

Снос 5-этажного здания пересечении улиц Токтогула и проспекта Манаса продлится еще 5 дней. Об этом 6 февраля АКИpress сообщил начальник Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека Талантбек Иманакун уулу.
По его словам, снос здания затруднен из-за близкого расположения к другим зданиям и проезжей части, поэтому работники управления еще 5 дней будут работать над разбором.
1 февраля начался снос 5-этажного офисного помещения, которое начало стройку без разрешительных документов. Владельцем постройки является Шеитов К.Т.

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