ЦИК назначила даты повторных выборов глав некоторых органов МСУ (график)

6 февраля 2017, 21:44 Комментарии
Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов назначила даты повторных выборов глав некоторых органов местного самоуправления. Соответствующее решение было принято 30 января. График проведения повторных выборов глав некоторых исполнительных органов местного самоуправления Кыргызской Республики
<table border="1"> <tr> <td> №
</td> <td> Наименование исполнительных органов местного самоуправления
</td> <td> Дата и время проведения выборов
</td> <td> Причина, по которой выборы не состоялись
</td> <td> Дата и время повторных выборов
</td> <td> Примечание
</td> </tr> <tr> <td> Жалал-Абадская область
Аксыйский район
</td> </tr> <tr> <td> 1
</td> <td> Жаны-Жолский айыл окмоту
</td> <td> 27 января 2017 года
с 15:00 до 18:00
</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов
</td> <td> 8 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам
</td> </tr> <tr> <td> Базар-Коргонский район
</td> </tr> <tr> <td> 2
</td> <td> Базар-Коргонский айыл окмоту
</td> <td> 30 января 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов
</td> <td> 8 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам
</td> </tr> <tr> <td> Ошская область
Узгенский район
</td> </tr> <tr> <td> 3
</td> <td> Жалпак-Ташский айыл окмоту
</td> <td> 26 января 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> Выборы не состоялись в связи с тем, что кандидаты не набрали необходимое количество голосов депутатов
</td> <td> 13 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> с выдвижением новых кандидатур
</td> </tr> <tr> <td> Чуйская область
Московский район
</td> </tr> <tr> <td> 4
</td> <td> Тюлекский айыл окмоту
</td> <td> 27 января 2017 года
с 15:00 до 18:00
</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов
</td> <td> 8 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский район
</td> </tr> <tr> <td> 5
</td> <td> город Кара-Балта
</td> <td> 30 января 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов
</td> <td> 8 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам
</td> </tr> <tr> <td> Панфиловский район
</td> </tr> <tr> <td> 6
</td> <td> Кураминский айыл окмоту
</td> <td> 28 января 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов
</td> <td> 8 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам
</td> </tr> <tr> <td> Иссык-Атинский район
</td> </tr> <tr> <td> 7
</td> <td> город Кант
</td> <td> 28 января 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов
</td> <td> 8 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам
</td> </tr> <tr> <td> Таласская область
Бакай-Атинский район
</td> </tr> <tr> <td> 8
</td> <td> Бакай-Атинский айыл окмоту
</td> <td> 28 января 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> Выборы не состоялись в связи с тем, что кандидаты не набрали необходимое количество голосов депутатов
</td> <td> 13 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> с выдвижением новых кандидатур
</td> </tr> </table>