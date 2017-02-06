ЦИК назначила даты повторных выборов глав некоторых органов МСУ (график)

6 февраля 2017, 21:44 Комментарии

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов назначила даты повторных выборов глав некоторых органов местного самоуправления. Соответствующее решение было принято 30 января. График проведения повторных выборов глав некоторых исполнительных органов местного самоуправления Кыргызской Республики

<table border="1"> <tr> <td> №

</td> <td> Наименование исполнительных органов местного самоуправления

</td> <td> Дата и время проведения выборов

</td> <td> Причина, по которой выборы не состоялись

</td> <td> Дата и время повторных выборов

</td> <td> Примечание

</td> </tr> <tr> <td> Жалал-Абадская область

Аксыйский район

</td> </tr> <tr> <td> 1

</td> <td> Жаны-Жолский айыл окмоту

</td> <td> 27 января 2017 года

с 15:00 до 18:00

</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов

</td> <td> 8 февраля 2017 года

с 9:00 до 12:00

</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам

</td> </tr> <tr> <td> Базар-Коргонский район

</td> </tr> <tr> <td> 2

</td> <td> Базар-Коргонский айыл окмоту

</td> <td> 30 января 2017 года

с 9:00 до 12:00

</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов

</td> <td> 8 февраля 2017 года

с 9:00 до 12:00

</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам

</td> </tr> <tr> <td> Ошская область

Узгенский район

</td> </tr> <tr> <td> 3

</td> <td> Жалпак-Ташский айыл окмоту

</td> <td> 26 января 2017 года

с 9:00 до 12:00

</td> <td> Выборы не состоялись в связи с тем, что кандидаты не набрали необходимое количество голосов депутатов

</td> <td> 13 февраля 2017 года

с 9:00 до 12:00

</td> <td> с выдвижением новых кандидатур

</td> </tr> <tr> <td> Чуйская область

Московский район

</td> </tr> <tr> <td> 4

</td> <td> Тюлекский айыл окмоту

</td> <td> 27 января 2017 года

с 15:00 до 18:00

</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов

</td> <td> 8 февраля 2017 года

с 9:00 до 12:00

</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам

</td> </tr> <tr> <td> Жайылский район

</td> </tr> <tr> <td> 5

</td> <td> город Кара-Балта

</td> <td> 30 января 2017 года

с 9:00 до 12:00

</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов

</td> <td> 8 февраля 2017 года

с 9:00 до 12:00

</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам

</td> </tr> <tr> <td> Панфиловский район

</td> </tr> <tr> <td> 6

</td> <td> Кураминский айыл окмоту

</td> <td> 28 января 2017 года

с 9:00 до 12:00

</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов

</td> <td> 8 февраля 2017 года

с 9:00 до 12:00

</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам

</td> </tr> <tr> <td> Иссык-Атинский район

</td> </tr> <tr> <td> 7

</td> <td> город Кант

</td> <td> 28 января 2017 года

с 9:00 до 12:00

</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов

</td> <td> 8 февраля 2017 года

с 9:00 до 12:00

</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам

</td> </tr> <tr> <td> Таласская область

Бакай-Атинский район

</td> </tr> <tr> <td> 8

</td> <td> Бакай-Атинский айыл окмоту

</td> <td> 28 января 2017 года

с 9:00 до 12:00

</td> <td> Выборы не состоялись в связи с тем, что кандидаты не набрали необходимое количество голосов депутатов

</td> <td> 13 февраля 2017 года

с 9:00 до 12:00

</td> <td> с выдвижением новых кандидатур

</td> </tr> </table>