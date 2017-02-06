Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно −7°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Резюме нового депутата от СДПК Айнуры ОсмоновойРезюме нового депутата от СДПК Айнуры ОсмоновойМожет ли иностранец унаследовать земельный участок в Кыргызстане? - Ответ специалистовМожет ли иностранец унаследовать земельный участок в Кыргызстане? - Ответ специалистов

ЦИК назначила даты повторных выборов глав некоторых органов МСУ (график)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408478-ru.html

Похожие новости

На тендер для организации ОРТ заявку подала только одна компания

Некоторые чабаны выжигают кустарники и колючки на джайлоо, думая, что после будет хорошая трава, - эколог

На проведение Общереспубликанского тестирования-2017 претендует одна организация

День 3 Февраля: Предвыборная кампания набирает обороты

В Генпрокуратуре КР подвели итоги деятельности органов прокуратуры за 2016 год

6 февраля 2017, 21:44       Комментарии

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов назначила даты повторных выборов глав некоторых органов местного самоуправления. Соответствующее решение было принято 30 января. График проведения повторных выборов глав некоторых исполнительных органов местного самоуправления Кыргызской Республики
<table border="1"> <tr> <td> №
</td> <td> Наименование исполнительных органов местного самоуправления
</td> <td> Дата и время проведения выборов
</td> <td> Причина, по которой выборы не состоялись
</td> <td> Дата и время повторных выборов
</td> <td> Примечание
</td> </tr> <tr> <td> Жалал-Абадская область
Аксыйский район
</td> </tr> <tr> <td> 1
</td> <td> Жаны-Жолский айыл окмоту
</td> <td> 27 января 2017 года
с 15:00 до 18:00
</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов
</td> <td> 8 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам
</td> </tr> <tr> <td> Базар-Коргонский район
</td> </tr> <tr> <td> 2
</td> <td> Базар-Коргонский айыл окмоту
</td> <td> 30 января 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов
</td> <td> 8 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам
</td> </tr> <tr> <td> Ошская область
Узгенский район
</td> </tr> <tr> <td> 3
</td> <td> Жалпак-Ташский айыл окмоту
</td> <td> 26 января 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> Выборы не состоялись в связи с тем, что кандидаты не набрали необходимое количество голосов депутатов
</td> <td> 13 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> с выдвижением новых кандидатур
</td> </tr> <tr> <td> Чуйская область
Московский район
</td> </tr> <tr> <td> 4
</td> <td> Тюлекский айыл окмоту
</td> <td> 27 января 2017 года
с 15:00 до 18:00
</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов
</td> <td> 8 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский район
</td> </tr> <tr> <td> 5
</td> <td> город Кара-Балта
</td> <td> 30 января 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов
</td> <td> 8 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам
</td> </tr> <tr> <td> Панфиловский район
</td> </tr> <tr> <td> 6
</td> <td> Кураминский айыл окмоту
</td> <td> 28 января 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов
</td> <td> 8 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам
</td> </tr> <tr> <td> Иссык-Атинский район
</td> </tr> <tr> <td> 7
</td> <td> город Кант
</td> <td> 28 января 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> Выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума депутатов
</td> <td> 8 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> по ранее зарегистрированным кандидатам
</td> </tr> <tr> <td> Таласская область
Бакай-Атинский район
</td> </tr> <tr> <td> 8
</td> <td> Бакай-Атинский айыл окмоту
</td> <td> 28 января 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> Выборы не состоялись в связи с тем, что кандидаты не набрали необходимое количество голосов депутатов
</td> <td> 13 февраля 2017 года
с 9:00 до 12:00
</td> <td> с выдвижением новых кандидатур
</td> </tr> </table>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум