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Может ли иностранец унаследовать земельный участок в Кыргызстане? - Ответ специалистов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408477-ru.html

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6 февраля 2017, 21:17       Комментарии

В Государственной регистрационной службе рассказали агентству АКИpress, может ли гражданин иностранного государства унаследовать земельный участок в Кыргызстане.
По словам специалистов, согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 5 Земельного кодекса КР, переход иностранному лицу земельного участка сельскохозяйственного назначения в порядке универсального правопреемства влечет последствия, предусмотренные пунктами 2,3 статьи 37 настоящего Кодекса (иностранное лицо обязано в течение 1 года с момента возникновения права на земельный участок произвести его отчуждение гражданину КР).
Согласно пункту 155-5 вышеуказанных правил, регистрация права собственности иностранных лиц на земельные участки сельскохозяйственного назначения, полученного им в порядке универсального правопреемства, производится на основании соответствующих документов, подтверждающих право его наследования или правопреемства. В этом случае в регистрационной карточке во втором разделе регистрируется право собственности на земельный участок, в графе "прекращение" делается отметка о том, что право собственности должно быть прекращено через год. Иностранное лицо обязано в течение 1 года со дня возникновения права собственности на земельный участок произвести его отчуждение гражданину КР. Местный регистрационный орган со дня регистрации права собственности иностранного лица, в течение 30 рабочих дней представляет в местную государственную администрацию или орган местного самоуправления уведомление о регистрации права собственности. Уведомление о такой регистрации составляется в свободной форме.
Соответственно недвижимое имущество в порядке универсального правопреемства может переходить иностранному лицу на правах временного пользования (кроме сельскохозяйственных угодий).

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