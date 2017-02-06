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Сельхозпереработчики будут получать кредиты под 6%

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408476-ru.html

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6 февраля 2017, 21:03       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков утвердил проект "Финансирование сельского хозяйства - 5", предусматривающий льготное кредитование сферы переработки сельхозпродукции под 6 процентов, сообщает пресс-служба правительства.
Цель проекта - оказание господдержки фермерам и предприятиям льготными кредитами для своевременного проведения весенне-полевых работ в 2017 году. Правительство покрывает часть процентной ставки.
Коммерческие банки и специализированные финансово-кредитные учреждения, участвующие в проекте, обязаны кредитовать заемщиков на следующих общих условиях:
<ul> <li>на животноводство - 10 процентов годовых, срок - не более 18 месяцев;</li> <li>на растениеводство - 10 процентов, срок - не более 24 месяцев;</li> <li>на переработку и обработку сельскохозяйственной продукции и экспортоориентированное аграрное производство - 6 процентов (в прошлом году было 10), срок - не более 36 месяцев.</li> </ul> Министерствам финансов и экономики поручено заключить соглашения о субсидировании процентных ставок с коммерческими банками.

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