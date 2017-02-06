Рекомендации родителям, как уберечь ребенка от влияния социальных сетей

6 февраля 2017, 20:32 Комментарии

Специалисты Государственного комитета информационных технологий и связи разработали рекомендации для родителей и педагогов. Мэрия города Бишкек просит родителей, педагогов, всех неравнодушных горожан ознакомиться с алгоритмами, чтобы помочь детям и подросткам справиться с угрозами интернета.

Эти советы могут помочь уберечь ребенка от влияния провокационных игр и квестов в социальных сетях.

Первый и доступный для каждого пользователя интернета алгоритм: в самых популярных браузерах Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Yandex имеется постоянная функция "Родительский контроль", которая позволяет контролировать содержание в интернете. Данные функции содержатся в настройках интернет-проводников.

Чтобы настроить родительский контроль через проводник Google, необходимо создать новый профиль в браузере Google, войти в аккаунт, а затем использовать необходимые настройки. Для других проводников необходимо использовать дополнительные расширения, а также возможности операционной системы Windows7, где необходимо найти настройку "Семейная безопасность".

Второй и так же доступный алгоритм: удалить сам аккаунт из социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook - для этого необходимо сначала удалить сам профиль, то есть аккаунт, учетную запись, как правило, это адрес электронной почты или номер мобильного телефона, к которым привязан аккаунт или профиль.

Процедуру удаления профиля Instagram с мобильного телефона лучше осуществлять с браузера на компьютере непосредственно на сайте онлайн-сервиса социальной сети без задействования самого приложения.

Более подробная информация находится в приложенных файлах.

Инструкция по удалению аккаунтов

Родительский контроль в браузере Google Chrome

Родительский контроль от Мегаком и Windows live