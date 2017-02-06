В Оше заступаясь за отца сын ранил своих братьев

6 февраля 2017, 20:04 Комментарии

В Оше задержан молодой человек, порезавший родных братьев.

По данным пресс-службы УВД Оша, 5 февраля в 17:00 на территории молокозавода, где организовано место для проведения петушиных боев, произошла драка. В результате ножевые ранения получили 39-летний житель Кара-Суйского района А.К. и его 26-летний брат А.О.

"У нас есть место, где местные жители устраивают бои петухов. И вот во время боя между родственниками возник конфликт. Два брата нагрубили своему отцу, третий сын заступился. У него при себе был нож и он им ранил двоих. В данное время он задержан и направлен в ИВС " - сообщает инспектор пресс-службы УВД г.Ош Замир Сыдыков.

Ножевые ранения были нанесены в область груди. Двое братьев находятся в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 28-97 УК КР. Ведется следствие.