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В Оше заступаясь за отца сын ранил своих братьев

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354945_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408473-ru.html

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6 февраля 2017, 20:04       Комментарии

В Оше задержан молодой человек, порезавший родных братьев.
По данным пресс-службы УВД Оша, 5 февраля в 17:00 на территории молокозавода, где организовано место для проведения петушиных боев, произошла драка. В результате ножевые ранения получили 39-летний житель Кара-Суйского района А.К. и его 26-летний брат А.О.
"У нас есть место, где местные жители устраивают бои петухов. И вот во время боя между родственниками возник конфликт. Два брата нагрубили своему отцу, третий сын заступился. У него при себе был нож и он им ранил двоих. В данное время он задержан и направлен в ИВС " - сообщает инспектор пресс-службы УВД г.Ош Замир Сыдыков.
Ножевые ранения были нанесены в область груди. Двое братьев находятся в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 28-97 УК КР. Ведется следствие.

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