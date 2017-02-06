Морозы не отступают — прогноз погоды по Кыргызстану на 6 февраля

6 февраля 2017, 20:04 Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР (Кыргызгидромет) составило прогноз погоды на вторник, 3 февраля.

Завтра снега в Кыргызстане не будет. Однако синоптики предупреждают, что морозы пока не собираются отступать.

В Чуйской области ночью температура опустится до -14 градусов, днем ожидается до +5.

В Таласской области ночью до 15 градусов мороза, а днем около 0.

В Ошской и Джалал-Абадской областях ночью до -9, днем до +3 градусов.

В Иссык-Кульской области ночью столбик термометра опустится до 16 градусов мороза, днем ожидается до 2 тепла.

В Нарынской области ночью до -24, а в дневное время 7-12 градусов ниже нуля.

В Бишкеке в субботу без осадков, на дорогах гололедица. Ночью температура упадет до -11, днем потеплеет до +3.