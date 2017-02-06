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Морозы не отступают — прогноз погоды по Кыргызстану на 6 февраля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408472-ru.html

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На трассе в Оренбурге автобус из Кыргызстана застрял в снегу

6 февраля 2017, 20:04       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР (Кыргызгидромет) составило прогноз погоды на вторник, 3 февраля.
Завтра снега в Кыргызстане не будет. Однако синоптики предупреждают, что морозы пока не собираются отступать.
В Чуйской области ночью температура опустится до -14 градусов, днем ожидается до +5.
В Таласской области ночью до 15 градусов мороза, а днем около 0.
В Ошской и Джалал-Абадской областях ночью до -9, днем до +3 градусов.
В Иссык-Кульской области ночью столбик термометра опустится до 16 градусов мороза, днем ожидается до 2 тепла.
В Нарынской области ночью до -24, а в дневное время 7-12 градусов ниже нуля.
В Бишкеке в субботу без осадков, на дорогах гололедица. Ночью температура упадет до -11, днем потеплеет до +3.

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