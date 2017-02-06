Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно −7°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Из "черного списка" РФ выведут 43 тыс кыргызстанцев — кабминИз "черного списка" РФ выведут 43 тыс кыргызстанцев — кабминДень 6 Февраля: Центральная трибуна ЖК генерирует конфузыДень 6 Февраля: Центральная трибуна ЖК генерирует конфузы

Освобождена от должности завотделом финансово-экономического анализа аппарата президента

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/osvobo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408471-ru.html

Похожие новости

Раушан Сейткасымова освобождена от должности завотделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата Президента КР

Сегодня: Текебаев и деньги президента, "РАЖ" и спикер, митинг в Нарыне

В парламентском комитете спорят о соответствии занимаемой должности министра здравоохранения

Текебаев рассказал о доходах президента Атамбаева и его супруги

Аналитическая программа "Тыянак"01

6 февраля 2017, 19:15       Комментарии

Раушан Сейткасымова освобождена от должности заведующей отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Аппарата Президента КР. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.
Соответствующий указ подписал президент  Алмазбек Атамбаев, согласно которому Сейткасымова Раушан Рыскулбековна освобождена от занимаемой должности заведующей отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента  в связи с переходом на другую работу.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум