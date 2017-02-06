Освобождена от должности завотделом финансово-экономического анализа аппарата президента

6 февраля 2017, 19:15 Комментарии

Раушан Сейткасымова освобождена от должности заведующей отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития Аппарата Президента КР. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев, согласно которому Сейткасымова Раушан Рыскулбековна освобождена от занимаемой должности заведующей отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента в связи с переходом на другую работу.