Как уберечь ребенка от влияния социальных сетей?

6 февраля 2017, 19:30 Комментарии

Мэрия Бишкека убедительно просит родителей, педагогов, всех неравнодушных горожан ознакомиться с данными алгоритмами, помочь нашим детям и подросткам справиться с вызовами и угрозами интернета.

Эти простые советы могут помочь уберечь ребенка от влияния провокационных игр и квестов в социальных сетях.

"Первый и доступный для каждого пользователя интернета алгоритм в самых популярных браузерах: "Google Chrome", "Opera", "Mozilla" "Firefox", "Yandex" имеется постоянная функция "Родительский контроль", которая позволяет контролировать содержание в интернете. Данные функции содержатся в настройках интернет-проводников. Для того, чтобы настроить родительский контроль через проводник "Google", необходимо создать новый профиль в браузере, войти в аккаунт, а затем использовать необходимые настройки. А для других проводников необходимо использовать дополнительные расширения, а также возможности операционной системы Windows7, там необходимо найти настройку "Семейная безопасность", — говорится в сообщении.

Есть еще один доступный алгоритм, чтобы удалить сам аккаунт из социальных сетей: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook, для этого необходимо сначала удалить сам профиль, то есть аккаунт, учетную запись, как правило, это адрес электронной почты или номер мобильного телефона, к которым привязан аккаунт или профиль.

"Процедуру удаления профиля Instagram лучше осуществлять с браузера на компьютере непосредственно на сайте онлайн-сервиса социальной сети без задействования самого приложения",- рассказали в мэрии.

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