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Из "черного списка" РФ выведут 43 тыс кыргызстанцев — кабмин

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/migratio...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408468-ru.html

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Из черных списков выведут 43 тыс. мигрантов

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6 февраля 2017, 19:25       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Из 110 тысяч кыргызстанцев, находящихся в "черном списке" Федеральной миграционной службы РФ, скоро будут выведены 43 тысячи граждан, сообщила пресс-служба правительства КР.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в понедельник обсудил с председателем Государственной службы миграции (ГСМ) Медетбеком Айдаралиевым проблемы трудовых мигрантов. Айдаралиев рассказал о текущей деятельности, ближайших планах и задачах ведомства, основных трудностях внешних и внутренних мигрантов.
Жээнбеков отметил необходимость ведения работы по защите прав и улучшению положения трудовых мигрантов. Глава правительства поручил продолжить деятельность по выводу граждан КР из списков лиц, которым запрещен въезд в Россию.
Айдаралиев отметил, что проведен детальный анализ деятельности ГСМ с целью совершенствования законодательной базы, определения дальнейших приоритетов работы и улучшения положения отечественных трудовых мигрантов. Кроме того, прошли встречи с трудовыми мигрантами и представителями кыргызской диаспоры в странах ближнего зарубежья.
"Сегодня одной из главных проблем соотечественников, работающих за рубежом, является отсутствие информированности о правах трудовых мигрантов и миграционном законодательстве", - сказал глава госслужбы.
Ведомство работает над созданием справочника, включающего всю информацию о правах и положении трудовых мигрантов.
"Сейчас в России находятся более 600 тысяч наших трудовых мигрантов, а в Казахстане - более 110 тысяч. Мы ведем работу по улучшению их социального положения и условий пребывания. Также необходимо отметить, что в рамках ЕАЭС внедрена система медицинского страхования трудовых мигрантов, которая облегчит кыргызстанцам доступ к медицинским услугам в странах союза", - подчеркнул Айдаралиев.
Он пообещал, что 43 тысячи соотечественников скоро будут выведены из "черного списка" ФМС России.
Как трудовым мигрантам выйти из "черного списка", смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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