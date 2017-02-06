День 6 Февраля: Центральная трибуна ЖК генерирует конфузы

6 февраля 2017, 18:52 Комментарии

В прошедшие выходные бывший премьер-министр Темир Сариев стал кандидатом в президенты. В своей речи он изложил тезисы своей программы - экономика по важности заняла почетное четвертое место после согласия, дисциплины и верховенства закона. Пожалуй, это был правильный выбор для него, так как он отвечал за экономику как министр и как премьер-министр. На партийную конференцию пришли политики акаевско-бакиевского пула: бывшие депутаты и министры. Крупных политиков, стоящих во главе известных политических партий, не было. Были их представители, которые пришли послушать - все-таки это первый кандидат в президенты.

Пока трудно судить, не является ли время начала его кампании фальстартом. Все зависит от складывающейся ситуации, например, выборы могут стать досрочными. К тому же, на этой неделе официально объявить о начале кампании планирует другой кандидат. Пока Сариев дал 2 месяца, чтобы наладить работу партии на уровне районов.

Сариев уже имеет опыт участия в президентских выборах - в 2009 году он стал третьим, набрав 157 005 голосов избирателей или 6,74% (Бакиев набрал 2 328 069 голосов избирателей или 79,13%; Атамбаев 195 973 избирателей или 8,41%). Тогда Сариев откололся от оппозиции и пошел на выборы самостоятельно.

Задача-минимум у кандидат не от власти стать единственной альтернативой "преемнику" и выйти во второй тур. В той или иной мере этой тактики будут придерживаться все кандидаты из шорт-листа.

На конференции Сариев с вводными словами "ни для никого секрет" сказал, что, будучи премьером, в рамках спецслужб он увеличил персонал информационного центра безопасности на 40 единиц. Для нашей страны это целая фабрика. Некоторые даже могут подумать, что теперь заверения ГКНБ в письме на имя депутата Карамушкиной, что они установили IР-адреса пользователей Facebook, критикующих Атамбаева, не выглядят фантастикой.

На прошедшей неделе в kg-нете разгорелся настоящий океанический шторм - его вызвали среднестатистические цифры суицидов среди детей, помноженные на компьютерные игры. Ежегодно в Кыргызстане жизнь самоубийством заканчивают около 90 детей, или каждые 4 дня умирает один ребенок. По данным Всемирной организации здравоохранения (2012 год), Кыргызстан с 9,2 самоубийства на 100 тыс. жителей занимал в мире 77 место вместе с Германией и Швейцарией. Это в три раза меньше, чем у лидеров.

Два обнародованных правоохранительными органами случая самоубийства не выходят за среднестатистические рамки. При этом нет прямой связи между самоубийствами и играми в интернете.

Почему тогда рутинные самоубийства произвели эффект шторма в kg-нете? Ответ нужно искать в роли интернета в меняющемся мире и попытках спецслужб контролировать процессы. Первые сообщения об опасных играх появились в интернете одновременно от анонимных пользователей и статей в иностранных СМИ. На следующий день факт суицида подростка в микрорайоне Восток-5 обнародовали правоохранительные органы.

Суицидальные игры, как и смертельно опасные селфи, стали проблемой во многих странах мира. Первые сообщения о группах смерти в России, откуда пришли игры, появились в 2013 году, а "Новая газета" опубликовала статью о них в мае прошлого года. Только в ноябре российским предохранителям удалось задержать администратора группы Филиппа

Будейкина.

В любом случае история с "синими китами" проверила государственные институты на прочность, на способность реагировать на массовую истерию в интернете. На вопрос, "кто это устроил", нет ответа.

Сегодня лидер фракции "Республика - Ата-Журт" (РАЖ) Омурбек Бабанов помирился со спикером Чыныбаем Турсунбековым. Сделали они это публично, в очень "теплой, дружественной" атмосфере. Правда, поняли они ситуацию немного по-разному. Турсунбеков считает, что РАЖ не будет ставить вопрос спикерства, а Бабанов считает, что сегодня он не будет ставить вопрос. "Поживем, увидим", - сказал он о завтрашнем дне.

История с "отзовем - не отзовем спикера" появилась в четверг на правительственном часе, когда Турсунбеков заставил Бабанова стоять у центральной трибуны и вымаливать добавить ему минуту. Дезориентированный такой ситуацией Бабанов даже пообещал с центральной

трибуны "решить судьбу правительства", но передумал - правительством он сделал Сарпашева.

Предвыборная кампания для Бабанова началась с двух конфузов. Это, конечно, нужно списать на нервы.

В более обширный конфуз угодил лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев. Выступая опять-таки с центральной трибуны парламента и опять-таки на правительственном часе, он пообещал, что будет 4 года молчать, если сказал неправду. Сейчас выяснилось, что он сказал неправду. Так, директора Департамента функционирования внутренних рынков Евразийской

экономической комиссии Илью Черного он сделал сыном Анатолия Черных, председателя ОсОО "Автомаш-Радиатор". Илья Черный, у которого отец скончался в 2009 году, уже потребовал извинений.

Судя по сегодняшней пресс-конференции, Текебаев решил проигнорировать свое обещание, сказанное с центральной трибуны парламента. Видимо, для того она и центральная, чтобы все видели, как политики отказываются от своих слов.