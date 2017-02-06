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В Бишкеке демонтированы две незаконно установленные автомойки

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408463-ru.html

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6 февраля 2017, 18:21       Комментарии

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии города Бишкек (ДИЖС) произвели демонтаж двух незаконно установленных автомоек по ул.Кокжарской (владелец Б.Муканбетов) и по ул.Исакеева (владелец Н.Самакова). Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
Демонтаж проводится в рамках работы оперативного штаба по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека.
В ближайшее время также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов, установленных и построенных без учета технологических требований и без разрешительных документов.

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