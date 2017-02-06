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Комиссия экспертов подтвердила смерть двоих человек от "противотуберкулезного" препарата ФС-1

Источник:
http://knews.kg/2017/02/komiss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408462-ru.html

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6 февраля 2017, 18:23       Комментарии

Комиссия, созданная для проверки влияния препарат ФС-1 на смертельный исход двух больных, принимающих это лекарство, огласила результаты проверки, сообщает пресс-служба Общественных советов госорганов.
Согласно заключению, смертельный исход обоих больных предположительно наступил вследствие прогрессирования основного заболевания (диссеминированного туберкулеза) и дальнейшего развития дыхательной и сердечной недостаточности вследствие активации воспалительного процесса в легких под воздействием препарата ФС-1.
"Данная комиссия, состоящая из экспертов по фармакологии создана в июле прошлого года после скандала вокруг ФС-1, в ходе применения которого на 54 пациентах у 10 развились побочные эффекты, есть два летальных исхода. Напомним, что в мае прошлого года, Общественный совет Минздрава распространил обращение на имя президента КР, премьер-министра, генпрокурора о том, что на больных туберкулезом проводят клинические испытания лекарства под названием ФС-1. "Лекарство" не имеет каких-либо рекомендаций от ВОЗ и других признанных медицинских организаций, не включено в национальный клинический протокол и не может быть использовано на территории страны. Вызывает большое сомнение правомочность применения такого лекарства, тем более на больных с устойчивой формой туберкулеза, которые и так имеют мало шансов выжить", – говорилось в обращении.
Тогда, директор Национального центра фтизиатрии (НЦТ) Абдуллаат Кадыров опроверг все обвинения.
В октябре того же года Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело по факту незаконного клинического исследования препарата. Дело было возбуждено в отношении должностных лиц НЦТ и Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники.

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