Комиссия экспертов подтвердила смерть двоих человек от "противотуберкулезного" препарата ФС-1

6 февраля 2017, 18:23 Комментарии

Комиссия, созданная для проверки влияния препарат ФС-1 на смертельный исход двух больных, принимающих это лекарство, огласила результаты проверки, сообщает пресс-служба Общественных советов госорганов.

Согласно заключению, смертельный исход обоих больных предположительно наступил вследствие прогрессирования основного заболевания (диссеминированного туберкулеза) и дальнейшего развития дыхательной и сердечной недостаточности вследствие активации воспалительного процесса в легких под воздействием препарата ФС-1.

"Данная комиссия, состоящая из экспертов по фармакологии создана в июле прошлого года после скандала вокруг ФС-1, в ходе применения которого на 54 пациентах у 10 развились побочные эффекты, есть два летальных исхода. Напомним, что в мае прошлого года, Общественный совет Минздрава распространил обращение на имя президента КР, премьер-министра, генпрокурора о том, что на больных туберкулезом проводят клинические испытания лекарства под названием ФС-1. "Лекарство" не имеет каких-либо рекомендаций от ВОЗ и других признанных медицинских организаций, не включено в национальный клинический протокол и не может быть использовано на территории страны. Вызывает большое сомнение правомочность применения такого лекарства, тем более на больных с устойчивой формой туберкулеза, которые и так имеют мало шансов выжить", – говорилось в обращении.

Тогда, директор Национального центра фтизиатрии (НЦТ) Абдуллаат Кадыров опроверг все обвинения.

В октябре того же года Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело по факту незаконного клинического исследования препарата. Дело было возбуждено в отношении должностных лиц НЦТ и Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники.