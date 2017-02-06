6 февраля 2017, 18:22 Комментарии

В Бишкеке митингуют против привлеченного к уголовной ответственности и.о. мэра Кара-Балты Данияра Шабданова. Как рассказали K-News участники митинга, чиновник превышает свои полномочия.

"На него возбуждено восемь уголовных дел, из них два дела в суде. Такие руководители города жителям не нужны, мы требуем чтобы поставили кандидатуру того человека, который будет работать во благо народа", − потребовали они.

Напомним, три фракции из шести городского кенеша Кара-Балты выступают против избрания мэром Данияра Шабданова. На очередном заседании депутаты должны были выбрать нового мэра города, однако собрание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Сегодня митинг за отставку мэра также прошел в самой Кара-Балте.