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Возле аэропортов Баткена и Джалал-Абада незаконно выданы земельные участки

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354937_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408460-ru.html

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В Бишкеке снесли незаконно установленные автомойки

6 февраля 2017, 17:56       Комментарии

Транспортной прокуратурой проведена проверка строительства жилых и нежилых помещений вблизи территории взлётно-посадочных полос аэродромов республики.
Пока нарушения были выявлены в двух областях - Баткенской и Джалал-Абадской, где возле воздушных ворот обнаружены более 20 незаконных построек. Участки были выделены органами местного самоуправления в нарушение закона, сообщает надзорный орган.
По результатам проверки 1 февраля транспортной прокуратурой внесено предписание в Госэкотехинспекцию по Баткенской области. Данный акт вынесен для обеспечения безопасности полетов воздушными судами на аэродроме "Баткен" и принятию мер по переносу или сносу незаконных построек.
Проверкой также установлено, что аэродромы "Баткен" и "Джалал-Абад", хотя они функционируют с 1970 года, по настоящее время не внесены в генеральные планы этих городов.
По этому поводу прокуратурой внесены предписания в соответствующие госорганы о принятии мер по устранению нарушений требований земельных и градостроительных законодательств.
Стоит отметить, эти аэродромы планируется также внести в число аэропортов с удлинением взлетно-посадочной полосы в генпланы вышеуказанных городов.
"Сейчас и дальше проводится проверка во всех регионах, где есть аэропорты. Сколько времени это займет, сказать сложно. Какие нарушения будут выявлены в других аэропортах или их вообще не будет, пока прокомментировать не можем", - сообщил сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры КР Алманбет Абдраманов.
Отметим, надзорный орган приступил к проверке аэродромов по республике после трагедии, когда авиалайнер упал в населенном пункте Дача-СУ близ международного аэропорта "Манас".
Напомним, грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.
Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.
В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.
Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.
Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК, которые прибыли в Кыргызстан.

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