По Первому каналу покажут гала-концерт "КиВиН" с участием "Азия MIX"

6 февраля 2017, 18:07 Комментарии

Гала-концерт фестиваля "КиВиН - 2017" с участием кыргызстанской команды "Азия MIX" покажут по Первому каналу 12 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте КВН.

На концерте выступят 29 команд, большинство из которых продолжит игру в Высшей лиге КВН, а "Азия MIX" будет участвовать уже в других проектах КВН.

Напомним, команды попадают в Высшую лигу КВН после фестиваля "КиВиН" в Сочи. В Высшей лиге "Азия MIX" играла с 2013 года и неоднократно становилась победительницей различных фестивалей КВН. В 2012 году команда стала чемпионом Первой лиги.

В июле 2016 года команда выиграла "Большой КиВиН в золотом" и впервые за всю историю КВН Кыргызстана команда стала чемпионом Высшей лиги КВН-2016. Ранее в своих интервью кавээнщики сообщали, что больше не будут выступать в международной лиге КВН.