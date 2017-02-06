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По Первому каналу покажут гала-концерт "КиВиН" с участием "Азия MIX"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354465_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408459-ru.html

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6 февраля 2017, 18:07       Комментарии

Гала-концерт фестиваля "КиВиН - 2017" с участием кыргызстанской команды "Азия MIX" покажут по Первому каналу 12 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте КВН.
На концерте выступят 29 команд, большинство из которых продолжит игру в Высшей лиге КВН, а "Азия MIX" будет участвовать уже в других проектах КВН.
Напомним, команды попадают в Высшую лигу КВН после фестиваля "КиВиН" в Сочи. В Высшей лиге "Азия MIX" играла с 2013 года и неоднократно становилась победительницей различных фестивалей КВН. В 2012 году команда стала чемпионом Первой лиги.
В июле 2016 года команда выиграла "Большой КиВиН в золотом" и впервые за всю историю КВН Кыргызстана команда стала чемпионом Высшей лиги КВН-2016. Ранее в своих интервью кавээнщики сообщали, что больше не будут выступать в международной лиге КВН.

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