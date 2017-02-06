В Кара-Балте прошло мирное собрание против и.о. мэра

6 февраля 2017, 18:14 Комментарии

В городе Кара-Балта прошло мирное собрание, где горожане требовали отставки исполняющего обязанности карабалтинского муниципалитета Данияра Шабданова. Об этом сегодня, 6 февраля, "ВБ" сообщил депутат местного горкенеша от фракции "Эл Аман" Таалайбек Суюмбаев.

По его словам, всего, в так называемой акции протеста участвовало порядка 360 человек. Собравшиеся жители Кара-Балты высказали претензии градоначальнику.

"В частности, недовольства вызваны тем, что в отношении Шабданова было возбуждено уголовное дело. Сам градоначальник, со слов некоторых, вообще не приходит на работу. У нас два требования - снять с должности и.о. мэра и убрать его кандидатуру с выборов главы муниципалитета. Мы не против партии власти и готовы поддержать другую кандидатуру от партии СДПК. Самого мэра не было на собрании", - сказал Суюмбаев.