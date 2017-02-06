Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кара-Балте прошло мирное собрание против и.о. мэраВ Кара-Балте прошло мирное собрание против и.о. мэраПо Первому каналу покажут гала-концерт "КиВиН" с участием "Азия MIX"По Первому каналу покажут гала-концерт "КиВиН" с участием "Азия MIX"

Вблизи аэропортов "Баткен" и "Джалал-Абад" незаконно выделены участки для строительства домов - ГП

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vblizi-ae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408456-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан принимает участие на выставке в Москве

В Бишкеке демонтированы две незаконно установленные автомойки

По Первому каналу покажут гала-концерт "КиВиН" с участием "Азия MIX"

Возле аэропортов Баткена и Джалал-Абада незаконно выданы земельные участки

В Бишкеке снесли незаконно установленные автомойки

6 февраля 2017, 18:10       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. Кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка законности строительства жилых и нежилых помещений, сооружений, расположенных вблизи территории взлетно-посадочной полосы аэродромов республики. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
"Проверкой установлено, что вблизи территории взлетно-посадочной полосы аэродромов "Баткен" и "Джалал-Абад", в нарушение требований действующего законодательства КР, органами местного самоуправления были выделены земельные участки для строительства индивидуальных жилых и нежилых помещений. На данных участках было выявлено строительство более 20 зданий. По результатам проверки 1 февраля 2017 года транспортной прокуратурой внесено предписание в Госэкотехинспекцию по Баткенской области. Данный акт прокурорского реагирования вынесен в целях обеспечения безопасности полетов воздушными судами на аэродроме "Баткен" и принятию мер в пределах своей компетенции по переносу или сносу незаконно построенных помещений", - говорится в сообщении.
Проверкой также установлено, что аэродромы "Баткен" и "Джалал-Абад", хотя они функционируют с 1970-го года, до настоящего времени не были внесены в генеральные планы этих городов. По этому поводу прокуратурой внесены предписания в соответствующие госорганы о принятии мер по устранению нарушений требований земельных и градостроительных законодательств. При этом поставлены вопросы о включении названных аэродромов и планируемое расширение аэропортов с удлинением взлетно-посадочной полосы в генпланы вышеуказанных городов.
В настоящее время Кыргызской транспортной прокуратурой работа в данном направлении продолжается, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум