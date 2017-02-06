Вблизи аэропортов "Баткен" и "Джалал-Абад" незаконно выделены участки для строительства домов - ГП

6 февраля 2017, 18:10 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. Кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка законности строительства жилых и нежилых помещений, сооружений, расположенных вблизи территории взлетно-посадочной полосы аэродромов республики. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Проверкой установлено, что вблизи территории взлетно-посадочной полосы аэродромов "Баткен" и "Джалал-Абад", в нарушение требований действующего законодательства КР, органами местного самоуправления были выделены земельные участки для строительства индивидуальных жилых и нежилых помещений. На данных участках было выявлено строительство более 20 зданий. По результатам проверки 1 февраля 2017 года транспортной прокуратурой внесено предписание в Госэкотехинспекцию по Баткенской области. Данный акт прокурорского реагирования вынесен в целях обеспечения безопасности полетов воздушными судами на аэродроме "Баткен" и принятию мер в пределах своей компетенции по переносу или сносу незаконно построенных помещений", - говорится в сообщении.

Проверкой также установлено, что аэродромы "Баткен" и "Джалал-Абад", хотя они функционируют с 1970-го года, до настоящего времени не были внесены в генеральные планы этих городов. По этому поводу прокуратурой внесены предписания в соответствующие госорганы о принятии мер по устранению нарушений требований земельных и градостроительных законодательств. При этом поставлены вопросы о включении названных аэродромов и планируемое расширение аэропортов с удлинением взлетно-посадочной полосы в генпланы вышеуказанных городов.

В настоящее время Кыргызской транспортной прокуратурой работа в данном направлении продолжается, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.