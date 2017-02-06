Почти $1 млн поступил на счет для пострадавших при авиакрушении в Дача СУ

6 февраля 2017, 18:03 Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. На специальный счет, открытый для сбора средств в помощь пострадавшим и семьям погибших при падении Boeing 747 под Бишкеком, поступило 69,3 миллиона сомов, сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

17 января министерство объявило об открытии единого счета для пострадавших в авиакатастрофе возле аэропорта "Манас".

"По состоянию на 15.00 6 февраля 2017 года на специальный счет МЧС поступило 69 миллионов 299 тысяч сомов. Спецсчет по прежнему открыт", - говорится в сообщении.

16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Расследованием происшествия занимается Межгосударственный авиационный комитет СНГ.