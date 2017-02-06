Восьмилетнюю девочку пытались задушить, ее спас отец

6 февраля 2017, 18:05 Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Восьмилетнюю девочку пытались задушить в Московском районе Чуйской области, рассказала пресс-служба МВД.

Информация об этом поступила в дежурную часть Московского РОВД. По телефону сообщили, что какой-то мужчина пытался убить девочку в селе Петровка. На место происшествия прибыли милиционеры и задержали 42-летнего подозреваемого.

"Выяснилось, что девочка играла во дворе, а когда зашла домой, увидела соседа, который воровал деньги из копилки ее родителей. Мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался задушить девочку из-за того, что она стала свидетелем кражи. Ребенка спас отец, который зашел в этот момент", - рассказали в МВД.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено дело по статье 28-97 "Покушение на убийство" Уголовного кодекса КР.