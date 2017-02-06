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Восьмилетнюю девочку пытались задушить, ее спас отец

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408454-ru.html

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6 февраля 2017, 18:05       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Восьмилетнюю девочку пытались задушить в Московском районе Чуйской области, рассказала пресс-служба МВД.
Информация об этом поступила в дежурную часть Московского РОВД. По телефону сообщили, что какой-то мужчина пытался убить девочку в селе Петровка. На место происшествия прибыли милиционеры и задержали 42-летнего подозреваемого.
"Выяснилось, что девочка играла во дворе, а когда зашла домой, увидела соседа, который воровал деньги из копилки ее родителей. Мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался задушить девочку из-за того, что она стала свидетелем кражи. Ребенка спас отец, который зашел в этот момент", - рассказали в МВД.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено дело по статье 28-97 "Покушение на убийство" Уголовного кодекса КР.

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