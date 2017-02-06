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Октябрь Абдыкаимов назначен председателем Государственной налоговой службыОктябрь Абдыкаимов назначен председателем Государственной налоговой службыНа тендер для организации ОРТ заявку подала только одна компанияНа тендер для организации ОРТ заявку подала только одна компания

На трассе в Оренбурге автобус из Кыргызстана застрял в снегу

Источник:
http://knews.kg/2017/02/na-tra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408453-ru.html

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6 февраля 2017, 17:49       Комментарии

Сотрудники ГИБДД Соль-Илецкого городского округа помогли рейсовому автобусу выбраться из снежного плена. В автобусе находились 50 пассажиров, которые следовали из Кыргызстана в Москву, сообщают российские СМИ.
В ходе мониторинга дорожной сети сотрудники ГИБДД заметили автобус, стоящий на обочине. Выяснилось, что после небольшой остановки водитель понял, что движение осуществлять дальше не представляется невозможным, так как одно колесо завязло в снегу.
В автобусе находились 50 пассажиров граждан Кыргызской Республики. Полицейские совместно с дорожными службами помогли автобусу выбраться из заноса. Спустя полтора часа пассажиры вернулись на свои места и отправились по месту назначения в Москву.

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