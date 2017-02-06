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В Бишкеке снесли незаконно установленные автомойки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354939_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408450-ru.html

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6 февраля 2017, 17:37       Комментарии

В Бишкеке продолжается снос незаконно построенных объектов.
По данным пресс-службы мэрии г. Бишкек, сотрудники Управления землепользования и строительства произвели демонтаж двух незаконно установленных автомоек на ул. Кокжарской, владелец Муканбетов Б., и по ул. Исакеева, 3, владелец - Самакова Н.
В муниципалитете сообщают, меры проводятся в рамках работы оперативного штаба по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека. В его состав входят структурные подразделения мэрии, судебный департамент при Верховном суде КР, региональное управление по г. Бишкек госинспекции по экологической и технической безопасности.
В ближайшее время в столице также будут демонтированы ряд построенных или строящихся объектов, установленные и построенные без учета технологических требований и без разрешительных документов.
Напомним, в начале февраля состоялся снос незаконно строящегося пятиэтажного здания на улице Токтогула на пересечении с пр. Манаса.

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