На тендер для организации ОРТ заявку подала только одна компания

6 февраля 2017, 17:45 Комментарии

На тендер для организации Общереспубликанского тестирования заявку подала только одна компания. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе Минобразования.

3 февраля прием документов на тендер завершился. Кандидатом является только одна организация - Центр оценки образования и методов обучения (ЦООМО). На этой неделе тендерная комиссия изучит документы.

Напомним, 13 января ведомство объявило конкурс среди независимых служб на проведение ОРТ в ближайшие три года. За каждое тестирование организация может заработать около 44 млн сомов.

Предыдущие три года организатором Общереспубликанского тестирования был также ЦООМО, но в этом году договор истек и 13 января ведомство объявило конкурс среди независимых служб на проведение ОРТ в ближайшие три года. За каждое тестирование компания может заработать около 44 млн сомов.