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На тендер для организации ОРТ заявку подала только одна компания

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354941_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408449-ru.html

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6 февраля 2017, 17:45       Комментарии

На тендер для организации Общереспубликанского тестирования заявку подала только одна компания. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе Минобразования.
3 февраля прием документов на тендер завершился. Кандидатом является только одна организация - Центр оценки образования и методов обучения (ЦООМО). На этой неделе тендерная комиссия изучит документы.
Напомним, 13 января ведомство объявило конкурс среди независимых служб на проведение ОРТ в ближайшие три года. За каждое тестирование организация может заработать около 44 млн сомов.
Предыдущие три года организатором Общереспубликанского тестирования был также ЦООМО, но в этом году договор истек и 13 января ведомство объявило конкурс среди независимых служб на проведение ОРТ в ближайшие три года. За каждое тестирование компания может заработать около 44 млн сомов.

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