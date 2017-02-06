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Глава Минэкономики КР рассказал, какие товары экспортированы в 2016 году в ЕС по статусу ВСП+

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408448-ru.html

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Фасоль и этноодежда — Кыргызстан экспортировал в Европу товара на $68 млн

Кыргызстанские товары на $68 млн оказались в Европе благодаря ВСП+

За счет преференций от ВСП+ в страны ЕС экспортировано товаров на $68 млн

6 февраля 2017, 17:20       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. В 2016 году, используя статус ВСП+, в Европу экспортировано кыргызской продукции на 68 млн долларов США. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сообщил министр экономики Арзыбек Кожошев.
По его словам, по статусу ВСП+ уже 50 компаний экспортируют свои товары в Европу. "В основном поставляют фасоль, этно-продукцию, рыбу, сухофрукты, грибы, орехи и, конечно же, напитки. Присвоение статуса ВСП+ предоставило большой эффект. Например, в 2015 году показатели поставляемой продукции на европейский рынок составили 30 млн долларов, а в 2016 году эта цифра выросла в два раза и составила 68 млн долларов", - сказал А.Кожошев.
"В этом году мы намерены в разы увеличить показатели поставляемой продукции в ЕС. В этом направлении мы уже начали серьезную работу", - заверил министр.
Более того, глава Минэкономики сообщил, что в Кыргызстан приехали специалисты комиссии из Евросоюза по ВСП+. "Они сейчас готовятся к путешествиям по регионам страны. Мы по принципу каравана проведем ряд встреч с предпринимателями в регионах, чтобы предприниматели и фермеры знали какая продукция может поставляться на рынки Европы", - сказал А.Кожошев.
Отметим, 27 января 2016 года Кыргызстан стал шестнадцатой страной, которой Европейский союз предоставил специальный поощрительный режим для устойчивого развития и эффективного управления ВСП+. Этот статус позволяет экспортерам поставлять до 6 тыс наименований товаров на рынки Европы по нулевым тарифным ставкам. Статус ВСП+ предоставлен на 7 лет.

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