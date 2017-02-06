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Вице-премьер О.Панкратов назвал причины снижения товарооборота КР со странами ЕАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vitce-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408447-ru.html

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6 февраля 2017, 17:41       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Товарооборот со странами ЕАЭС сократился на 16,7% в связи с тенденциями в мировой экономике. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.
По его словам, товарооборот за январь-ноябрь 2016 года со странами Евразийского экономического союза составил 1 млрд 743 млн долларов.
"При этом объем экспорта снизился на 8,1%, а импорта - на 18,5%. Хочу обратить внимание, что идет снижение объемов импорта. Это влияет на торговое сальдо. В нашем случае разница в пользу экономики, потому что мы стали больше продавать, и меньше покупать. В этой связи идет изменение объемов торговли с ЕАЭС. Но иногда пытаются играть с цифрами и преподносить в увязке с теми событиями, которые повлияли на изменения, в том числе и на торговые. Звучала критика, связанная с присоединением к ЕАЭС. На самом деле это совершенно не так. Если бы эта логика была правильной, то можно было по аналогии уменьшение объемов торговли Казахстана или России связать также со вступлением КР в ЕАЭС. Хочу отметить, что имеющиеся процессы связаны с глобальными экономическими трендами, наступившими в связи с падением цен на нефть и санкциями в отношении крупной в регионе страны – России", - пояснил Олег Панкратов.
Также вице-премьер отметил, что каждый мировой кризис несет свои потери.
"Также было и после мирового кризиса в 2008 году", - добавил он.

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