Вице-премьер О.Панкратов назвал причины снижения товарооборота КР со странами ЕАЭС

6 февраля 2017, 17:41 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Товарооборот со странами ЕАЭС сократился на 16,7% в связи с тенденциями в мировой экономике. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, товарооборот за январь-ноябрь 2016 года со странами Евразийского экономического союза составил 1 млрд 743 млн долларов.

"При этом объем экспорта снизился на 8,1%, а импорта - на 18,5%. Хочу обратить внимание, что идет снижение объемов импорта. Это влияет на торговое сальдо. В нашем случае разница в пользу экономики, потому что мы стали больше продавать, и меньше покупать. В этой связи идет изменение объемов торговли с ЕАЭС. Но иногда пытаются играть с цифрами и преподносить в увязке с теми событиями, которые повлияли на изменения, в том числе и на торговые. Звучала критика, связанная с присоединением к ЕАЭС. На самом деле это совершенно не так. Если бы эта логика была правильной, то можно было по аналогии уменьшение объемов торговли Казахстана или России связать также со вступлением КР в ЕАЭС. Хочу отметить, что имеющиеся процессы связаны с глобальными экономическими трендами, наступившими в связи с падением цен на нефть и санкциями в отношении крупной в регионе страны – России", - пояснил Олег Панкратов.

Также вице-премьер отметил, что каждый мировой кризис несет свои потери.

"Также было и после мирового кризиса в 2008 году", - добавил он.