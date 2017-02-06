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На Иссык-Куле парень чудом остался жив после нападения волка

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408446-ru.html

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6 февраля 2017, 17:27       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. Волк напал на 26-летнего Кадыржана Шаршенбек уулу в селе Калкабар Тонского района, он вместе с отцом не без труда убили хищника.
© SputnikЖитель села Калкабар Тонского района, который подвергся нападению волка По информации местных жителей, пять крупных волков утром 5 февраля спустились с гор и начали нападать на хозяйства, где содержался скот. Кадыржан услышал мычание коров и, подумав, что скотина запуталась в привязи, вышел из дома.
"Я вышел во двор, услышав мычание, и сразу перед до мной появился волк. Он хотел вцепиться мне в горло, но я успел схватить его за шею. Волк укусил меня за бедро, а потом вновь попытался схватить за горло. Я сунул руку ему в пасть... Силы иссякали. Начал громко звать отца. Папа прибежал с моей женой и стал бить волка по голове кирпичом. Еле убили, но отца он тоже успел укусить за руку", - рассказал Кадыржан.
Местные жители сообщили, что волки уничтожили 30 овец, двух собак и лошадей.

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