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Политические силы должны составить список люстрированных чиновников, считает Текебаев

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/politi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408445-ru.html

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6 февраля 2017, 16:56       Комментарии

Лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев в ходе пресс-конференции заявил, что 14 февраля должно состоятся большое собрание. Однако кто именно на нем соберется, депутат не уточнил.
"Я не буду раскрывать секретов, но на этом собрании политические силы должны обсудить люстрацию. Необходимо составить список люстрированных чиновников, таких как Албек, Абдиль, Икрам. И этот список вручить следующим кандидатам в президенты, чтобы такие люди, которые нанесли многомилионный ущерб Кыргызстану, больше не приходили во власть", − заявил он.

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