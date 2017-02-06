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Родители вытащили сына из петли. Школьник находится в больнице

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354931_ro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408444-ru.html

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6 февраля 2017, 16:50       Комментарии

В Ошской области ученик 11-го класса пытался покончить с собой. Однако родители мальчика вовремя его остановили.
Как пояснили в пресс-службе УВД Ошской области, причиной попытки наложить на себя руки послужил семейный конфликт. Возможно, в знак протеста подросток пригрозил, что лишит себя жизни, но родители вовремя заметили его отсутствие и не дали ему закончить задуманное.
В настоящий момент несовершеннолетний находится в больнице. Как отмечают в областном УВД, мальчик не состоял на каких-либо учетах. Причины такого поступка устанавливаются.
"Он поссорился с родителями, конфликт произошел на бытовой почве. Сам мальчик, как говорят соседи, по характеру обидчивый. В этот раз решил свести счеты с жизнью, родители заметив его отсутствие, пошли в сарай и увидели своего ребенка. Они пришли вовремя он уже был в петле. Веревку он взял там же, в сарае", - сообщила инспектор пресс-службы УВД Ошской области Жанна Сапарбаева.

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