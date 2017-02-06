Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4463 (+0.1334) 
Евро: 74.6131 (-0.3315) 
Золото: 39.28 $/гр (+0.28) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно −6°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Фермерам, перерабатывающим сельхозпродукцию, предоставят льготные кредиты под 6% годовыхФермерам, перерабатывающим сельхозпродукцию, предоставят льготные кредиты под 6% годовыхВ парламентском комитете спорят о соответствии занимаемой должности министра здравоохраненияВ парламентском комитете спорят о соответствии занимаемой должности министра здравоохранения

Текебаев: Не только меня, но и Атамбаева кормит жена

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354934_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408443-ru.html

Похожие новости

На тендер для организации ОРТ заявку подала только одна компания

Текебаев рассказал о доходах президента Атамбаева и его супруги

Текебаев задался вопросом: На какие средства Атамбаев строит дом стоимостью $5-6 млн?

Суды присяжных и сильный адвокат — Атамбаев подписал новый УПК

Сагындыков после двух туров лидирует в ЧКР по настольному теннису по лигам

6 февраля 2017, 16:53       Комментарии

"Президент Алмазбек Атамбаев безосновательно обвиняет меня в том, что я стал мультимиллионером после 2010 года", - сказал сегодня, 6 февраля, лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев на пресс-конференции в Бишкеке.
По его словам, если у Атамбаева доходы за 2010-2015 годы составил 6 млн 18,4 тыс. сомов, то у его жены - 32 млн 852 тысячи. "Значит, и Атамбаева, и меня наши жены кормят", - добавил он.
Отметим, сегодня Текебаев предоставил информацию о доходах президента страны и его жены, согласно которой ее доходы намного превышают доходы самого Атамбаева.
Помимо этого, Текебаев предоставил сводные данные о своих доходах и супруги. Согласно им, доходы Текебаева за 2010-2015 годы составил 5 млн 27 тыс. 856 сомов (92,9 тыс. долларов), а доходы его жены - 22 млн 567 тыс. 582 сома (434,8 тыс. долларов).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум