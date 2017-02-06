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Студент КГМА получит денежную премию за спасение авиапассажирки от инфаркта

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354708_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408441-ru.html

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6 февраля 2017, 17:01       Комментарии

Студент Медицинской академии Темирлан Омурбеков получит денежную премию за своевременную помощь пассажирке самолета. Об этом сообщил пресс-секретарь КГМА Абибилла Пазылов.
"Ректор дала задание подготовить приказ о денежном вознаграждении студента. Сумму еще не определили. Планируется, что вручение состоится на собрании в Медакадемии в конце февраля. В принципе, можно было вознаграждение и так вручить, но ректор решила, что должны присутствовать профессорско-преподавательский состав и другие студенты, чтобы они видели достойный пример", - сказал Пазылов.
Он добавил, что Омурбеков учится на 4-м курсе факультета "Лечебное дело" и у него хорошая успеваемость.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что студент КГМА Темирлан Омурбеков оказал своевременную медицинскую помощь пассажирке самолета. 18 января во время полета вдруг женщине стало плохо и она несколько раз теряла сознание. Пилоты планировали совершить экстренную посадку, но Омурбеков распознал признаки предынфарктного состояния и помог ей принять лекарства. Через некоторое время состояние женщины стабилизировалось и самолет продолжил полет. В аэропорту в Москве женщину встретила бригада медиков.

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