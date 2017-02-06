МАК завершил работу на месте авиационного происшествия Boeing 747-412 вблизи Бишкека

6 февраля 2017, 17:00 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) информирует, что Комиссия по расследованию авиационного происшествия с самолетом Boeing 747-412F TC-MCL вблизи Бишкека завершила работы на месте авиационного происшествия. Об этом сообщается на сайте МАК.

Отмечается, что в ходе проведения полевого этапа расследования составлена, с применением беспилотного летательного аппарата, схема места авиационного происшествия (кроки). Комиссией, совместно с представителями Национального комитета по безопасности на транспорте (NTSB) США и Комитета по расследованию происшествий (КАIK) Турции, осмотрены элементы конструкции самолета, проанализированы их повреждения, отобраны необходимые агрегаты для проведения исследований.

Элементы конструкции самолета убраны с места происшествия и складированы на территории аэродрома Манас (г. Бишкек). Завершен анализ метеорологической информации.

Совместно со специалистами Кыргызстана, NTSB США и КАIK Турции составлена программа облета радиотехнической системы посадки, установленной на аэродроме Манас.

Комиссия продолжает анализ данных параметрического (FDR) и звукового (CVR) регистраторов, данных радиолокационного обзора, переговоров экипаж-диспетчер. Завершается выписка (транскрипция) внутрикабинных переговоров экипажа.

Комиссией изучается летная и техническая документация, относящаяся к авиационному происшествию, анализируются действия экипажа. Проводится оценка действий аварийно-спасательных команд, принимавших участие в работах на месте авиационного происшествия. Работа Комиссии по расследованию ведётся в соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой ИКАО в тесном сотрудничестве со всеми сторонами, вовлечёнными в расследование, и на основании заключенных ранее соглашений о сотрудничестве в области расследования авиационных происшествий и обеспечения безопасности полётов.

Напомним, что 16 января вблизи Бишкека произошла авиакатастрофа. Boeing 747-412 летевший маршрутом Гонконг-Бишкек-Стамбул не смог приземлиться в аэропорту "Манас" и упал в ближайшее село Дача-СУ. В результате крушения погибли 39 человек, в том числе 4 члена экипажа.