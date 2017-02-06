Правительство КР утвердило проект, предусматривающий льготный кредит под 6 % годовых переработчикам сельхозпродукции

6 февраля 2017, 17:15 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков подписал постановление Правительства КР, согласно которому утвержден проект "Финансирование сельского хозяйства - 5". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Цель Проекта - оказание государственной поддержки субъектам предпринимательства и физическим лицам страны для своевременного проведения весенне-полевых работ в 2017 году и дальнейшего развития животноводства, растениеводства, сектора переработки сельскохозяйственной продукции и услуг в отрасли сельского хозяйства путем обеспечения доступными и льготными кредитными средствами.

В рамках Проекта финансовые средства коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений будут предоставляться по льготной процентной ставке субъектам предпринимательства и физическим лицам в течение 2017 года.

Правительство КР субсидирует расходы коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений из средств республиканского бюджета на 2017-2019 годы за размещение кредитов по льготным процентным ставкам.

Порядок предоставления кредитов осуществляется согласно требованиям законодательства КР и нормативных правовых актов Национального банка.

Коммерческие банки и специализированные финансово-кредитные учреждения не вправе осуществлять рефинансирование имеющейся задолженности заемщиков.

Коммерческие банки и специализированные финансово-кредитные учреждения, участвующие в Проекте, обязаны кредитовать заемщиков на следующих основных общих условиях:

- для отрасли "животноводство" - 10 % годовых, сроком не более 18 месяцев;

- для отрасли "растениеводство" - 10 % годовых, сроком не более 24 месяцев;

- для отрасли "переработка и обработка сельскохозяйственной продукции" и экспортоориентированного сельскохозяйственного производства – 6 % годовых, сроком не более 36 месяцев.

Министерству финансов и Министерству экономики в установленном порядке поручено:

- заключить соответствующие соглашения о субсидировании процентных ставок с коммерческими банками и специализированными финансово-кредитными учреждениями участвующими в реализации данного Проекта;

- профинансировать первый транш субсидии из средств республиканского бюджета КР на 2017 год;

- предусмотреть в проекте Закона КР "О республиканском бюджете КР на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы" необходимые средства для финансирования второго и третьего траншей субсидий.