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ГП: 20 домов возле аэропортов в Джалал-Абаде и Баткене построены незаконно

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408438-ru.html

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Пятибалльное землетрясение повредило школы и погранпосты в Баткене

6 февраля 2017, 17:00       Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. В нарушение требований законодательства были выданы земельные участки возле взлетно-посадочных полос (ВПП) аэродромов в Баткене и Джалал-Абаде, сообщил пресс-центр Генеральной прокуратуры.
Главный надзорный орган провел проверку законности строительства жилых и нежилых помещений, сооружений, расположенных вблизи ВПП аэропортов республики.
"Проверкой установлено, что поблизости от взлетно-посадочных полос аэродромов "Баткен" и "Джалал-Абад", в нарушение требований законодательства органами местного самоуправления были выделены земельные участки для строительства индивидуальных жилых и нежилых помещений. На данных участках возведено более 20 зданий", - отметили в ГП.
По результатам проверки 1 февраля транспортная прокуратура внесла предписание в Госэкотехинспекцию по Баткенской области в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов и принятия мер по переносу или сносу незаконно построенных помещений.
Проверкой также установлено, что аэродромы "Баткен" и "Джалал-Абад", функционирующие с 1970 года, до сих пор не внесены в генеральные планы этих городов. В соответствующие госорганы внесены предписания об устранении нарушений. При этом прокуратура поставила вопросы о включении названных аэродромов в генпланы и планируемом расширение аэропортов с удлинением взлетно-посадочной полосы.
16 января около 7.30 на поселок Дача СУ вблизи аэропорта "Манас" упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Расследованием происшествия занимается Межгосударственный авиационный комитет СНГ.

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