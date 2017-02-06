ГП: 20 домов возле аэропортов в Джалал-Абаде и Баткене построены незаконно

6 февраля 2017, 17:00 Комментарии

БИШКЕК, 6 фев - Sputnik. В нарушение требований законодательства были выданы земельные участки возле взлетно-посадочных полос (ВПП) аэродромов в Баткене и Джалал-Абаде, сообщил пресс-центр Генеральной прокуратуры.

Главный надзорный орган провел проверку законности строительства жилых и нежилых помещений, сооружений, расположенных вблизи ВПП аэропортов республики.

"Проверкой установлено, что поблизости от взлетно-посадочных полос аэродромов "Баткен" и "Джалал-Абад", в нарушение требований законодательства органами местного самоуправления были выделены земельные участки для строительства индивидуальных жилых и нежилых помещений. На данных участках возведено более 20 зданий", - отметили в ГП.

По результатам проверки 1 февраля транспортная прокуратура внесла предписание в Госэкотехинспекцию по Баткенской области в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов и принятия мер по переносу или сносу незаконно построенных помещений.

Проверкой также установлено, что аэродромы "Баткен" и "Джалал-Абад", функционирующие с 1970 года, до сих пор не внесены в генеральные планы этих городов. В соответствующие госорганы внесены предписания об устранении нарушений. При этом прокуратура поставила вопросы о включении названных аэродромов в генпланы и планируемом расширение аэропортов с удлинением взлетно-посадочной полосы.

16 января около 7.30 на поселок Дача СУ вблизи аэропорта "Манас" упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Расследованием происшествия занимается Межгосударственный авиационный комитет СНГ.