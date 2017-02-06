В парламентском комитете спорят о соответствии занимаемой должности министра здравоохранения

6 февраля 2017, 16:51 Комментарии

В ходе заседания комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, где обсуждается вопрос о соответствии занимаемой должности министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, между депутатами разгорелся спор.

На заседании было озвучено, что в постановлении комитета, который будет вынесен на обсуждение палаты значится пункт о соответствии занимаемой должности главы Минздрава талантбека Батыралиева.

Министр отметил, что не согласен с данным пунктом. По его словам, он не занимается сдачей в аренду или продажей объектов.

На что депутат Айсулуу Мамашова ("Ата Мекен") сообщила, что соответствие занимаемой должности связано с объединением центров онкологии и гематологии.

На защиту министра встали Садык Шер-Нияз ("Ата Мекен") и Алмазбек Токторов ("Кыргызстан").

"Темой заседания были арендуемые и приватизированные объекты. Отдельно вопрос объединения центров не обсуждался и такого пункта в принципе не должно быть", − отметили они.

"Вас не было на заседании, и вы не знаете, о чем шла речь. Спикер Чыныбай Турсунбеков сказал, что мы должны внести в постановления все предложения депутатов, которые были озвучены", − сказала Мамашова.

"Во-первых, неэтично говорить о том, что нас не было и мы не знаем чего- то. Нас не было, но мы видели трансляцию. Данный пункт никак не связан с объектами", − отметил Токторов.

"Если мы рассматриваем вопрос соответствия министра здравоохранения, тогда одинаковое отношение должно быть и к министру культуры, и министру образования, ведь здания этих сфер также сдаются или приватизируются", − возмутился Шер-Нияз.

В результате обсуждения комитет перенес обсуждение вопроса на следующее заседание.