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В парламентском комитете спорят о соответствии занимаемой должности министра здравоохранения

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-parl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408436-ru.html

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6 февраля 2017, 16:51       Комментарии

В ходе заседания комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, где обсуждается вопрос о соответствии занимаемой должности министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, между депутатами разгорелся спор.
На заседании было озвучено, что в постановлении комитета, который будет вынесен на обсуждение палаты значится пункт о соответствии занимаемой должности главы Минздрава талантбека Батыралиева.
Министр отметил, что не согласен с данным пунктом. По его словам, он не занимается сдачей в аренду или продажей объектов.
На что депутат Айсулуу Мамашова ("Ата Мекен") сообщила, что соответствие занимаемой должности связано с объединением центров онкологии и гематологии.
На защиту министра встали Садык Шер-Нияз ("Ата Мекен") и Алмазбек Токторов ("Кыргызстан").
"Темой заседания были арендуемые и приватизированные объекты. Отдельно вопрос объединения центров не обсуждался и такого пункта в принципе не должно быть", − отметили они.
"Вас не было на заседании, и вы не знаете, о чем шла речь. Спикер Чыныбай Турсунбеков сказал, что мы должны внести в постановления все предложения депутатов, которые были озвучены", − сказала Мамашова.
"Во-первых, неэтично говорить о том, что нас не было и мы не знаем чего- то. Нас не было, но мы видели трансляцию. Данный пункт никак не связан с объектами", − отметил Токторов.
"Если мы рассматриваем вопрос соответствия министра здравоохранения, тогда одинаковое отношение должно быть и к министру культуры, и министру образования, ведь здания этих сфер также сдаются или приватизируются", − возмутился Шер-Нияз.
В результате обсуждения комитет перенес обсуждение вопроса на следующее заседание.

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