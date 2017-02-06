Фермерам, перерабатывающим сельхозпродукцию, предоставят льготные кредиты под 6% годовых

6 февраля 2017, 16:56 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал постановление, согласно которому утвержден проект "Финансирование сельского хозяйства — 5", сообщает пресс-служба правительства

Цель проекта — оказание государственной поддержки субъектам предпринимательства и физическим лицам страны для своевременного проведения весенне-полевых работ в 2017 году и дальнейшего развития животноводства, растениеводства, сектора переработки сельскохозяйственной продукции и услуг в отрасли сельского хозяйства путем обеспечения доступными и льготными кредитными средствами.

"Правительство субсидирует расходы коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений из средств республиканского бюджета на 2017-2019 годы за размещение кредитов по льготным процентным ставкам. Коммерческие банки и специализированные финансово-кредитные учреждения не вправе осуществлять рефинансирование имеющейся задолженности заемщиков", – говорится в сообщении.

Комбанки и специализированные финансово-кредитные учреждения, участвующие в проекте, обязаны кредитовать заемщиков на следующих основных общих условиях:

— для отрасли "животноводство" — 10% годовых, сроком не более 18 месяцев;

— для отрасли "растениеводство" — 10% годовых, сроком не более 24 месяцев;

— для отрасли "переработка и обработка сельскохозяйственной продукции" и экспортоориентированного сельскохозяйственного производства – 6% годовых, сроком не более 36 месяцев.