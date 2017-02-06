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Кыргызстанцы собирают деньги на коляску для Адины из группы "Тумар"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408434-ru.html

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6 февраля 2017, 16:40       Комментарии

Ассоль Молдокматова запустила акцию по сбору средств на покупку танцевальной коляски для участницы группы "Тумар" Адины Самыйбек кызы.
Как отметила телеведущая, на чемпионате по паралимпийским танцам в Астане, где участвовала Адина, члены жюри снизили ей баллы за коляску.
"У нее с рождения нет конечностей, но она не отчаялась, а успешно по сей день добивается целей. Перед выступлением на конкурсе American Got Talent в Нью-Йорке лопнула шина и колесо пришлось быстро залатать. Эта коляска досталась ей по наследству от пожилой женщины из Дома престарелых в Серафимовке, куда приехала группа, чтобы порадовать пожилых кыргызстанцев своим танцевальным мастерством. У Эрдика коляска сборная, он сам создал ее из отдельных частей, приварив составляющие запчасти разных колясок, чтобы не испытывать неудобств при перемещении, ведь у него сломан позвоночник", − сообщает Ассоль.
Также Молдокматова добавила, что пару лет назад от имени президента танцорам подарили автомашину стоимостью $7 тыс., выделенной суммы хватило на автомашину 2007 года и сейчас она в неисправном состоянии.
"Эрмеку Кадырову сложно перевозить две инвалидные коляски на выступления на такси, так как средств они не зарабатывают, их редко приглашают на торжества, но во всех благотворительных мероприятиях они с радостью участвуют, так как не понаслышке знают, каково нуждаться в помощи", − отметила Ассоль.
Необходимая сумма на приобретение специализированных колясок для паралимпийских танцев – $13 тысяч 500, и $700 для фотоаппарата.
"Мне стыдно, что жюри в разных странах постоянно пребывает в шоковом состоянии от вида танцевальных карет, возмущаясь от того, как же можно танцевать на таких допотопных колясках. Тумаровцы − это наша визитная карточка КЫРГЫЗСТАНА! Все счета оформлены на имя Самыйбек кызы Адины. В Америке оформили на Estegul Eshimova-Hall на gofundme", − заключила активистка.

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