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В Кабардино-Балкарии арестован кыргызстанец, пытавшийся примкнуть к ИГ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354932_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408433-ru.html

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6 февраля 2017, 16:23       Комментарии

Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии задержали граждан Кыргызстана и России, которые намеревались выехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам террористической организации "Исламское государство", сообщает интернет-портал "Кавказский узел".
Силовики задержали 21-летнего гражданина Кыргызстана, временно проживающего в Кабардино-Балкарии, который собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков.
Кроме того, в аэропорту Нальчика был задержан 20-летний местный житель, который собирался транзитом через Турцию направиться в Сирию, чтобы вступить в ряды ИГ, сообщается на интернет-ресурсе.
"Оба задержанных были завербованы террористами через интернет", - добавил он.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Покушение на участие в деятельности террористической организации" Уголовного кодекса РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Оба задержанных арестованы.

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