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Предотвращена попытка убийства 8-летнего ребенка. Подозреваемый задержан

Источник:
http://www.vb.kg/doc/354933_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408432-ru.html

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МВД КР: По предварительным данным самоубийство школьницы не имеет отношение к виртуальным играм

6 февраля 2017, 16:34       Комментарии

В Московском районе Чуйской области задержан 42-летний мужчина по подозрению в покушении на убийство 8-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
В дежурную часть Московского РОВД поступило сообщение о том, что в одном из домов в селе Петровка малознакомый Рыспек пытался задушить девочку.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен и задержан подозреваемый в данном преступлении. Им оказался 42-летний М.Р.
Выяснилось, что 8-летняя девочка игралась во дворе, а когда зашла домой, увидела знакомого соседа, как тот ворует деньги из копилки ее родителей.
Мужчина, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался задушить девочку из-за того, что та стала свидетелем кражи. Ребенка спас отец, который вовремя вошел в дом.
Подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 28-97 ("Покушение на убийство") УК КР.

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