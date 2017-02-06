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Wargaming начал год рекламой World of Tanks во время Super Bowl

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/wargaming...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408431-ru.html

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В Бишкеке демонтировали 350 незаконно установленных рекламных конструкций

6 февраля 2017, 16:23       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. Более 100 миллионов зрителей увидели серию роликов #TanksRule.
Компания Wargaming начала 2017 год с первого в своей истории размещения рекламных роликов во время Super Bowl – финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Более 100 миллионов зрителей по всему миру увидели два 15-секундных сюжета о World of Tanks.
"Стать частью крупнейшего спортивного события Америки – это фантастический способ начать год", - говорит Юусо Миллиринн (Juuso Myllyrinne), глобальный директор по маркетингу и PR компании Wargaming. – "Такое размещение рекламы порадует существующих игроков и познакомит с игрой новую аудиторию. Ценности американского футбола – командная работа, мастерство и умение создать зрелищное событие – в полной мере близки компании Wargaming, и размещение рекламы во время Super Bowl идеально для того, чтобы это подчеркнуть".
Рекламные ролики #TanksRule создавались офисом Wargaming в Сан-Франциско совместно с рекламным агентством Mekanism. "Мы предпочитаем работать с разными агентствами и специалистами, потому что стиль, в котором мы рассказываем о World of Tanks в США, в Сан-Франциско однозначно должен отличаться от стиля, в котором мы общаемся с нашими игроками в Стокгольме, Санкт-Петербурге и Сингапуре", - сказал Юусо.
Серия роликов #TanksRule состоит из 4 сюжетов. Во время Super Bowl были показаны два из них – "Real Awful Moms" и "Teensy House Buyers".
Youtube:
· Real Awful Moms – https://youtu.be/SsoAINThBx8
· Teensy House Buyers – https://youtu.be/MhgAdZoNHyI
Два дополнительных рекламных ролика серии:
· Stiffedra – https://youtu.be/_Wu6Ry2vcOA
· Fantasy Sports Bros – https://youtu.be/LzTzOHeEagw
Пресс-служба Wargaming

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