Wargaming начал год рекламой World of Tanks во время Super Bowl

6 февраля 2017, 16:23 Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Кабар/. Более 100 миллионов зрителей увидели серию роликов #TanksRule.

Компания Wargaming начала 2017 год с первого в своей истории размещения рекламных роликов во время Super Bowl – финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Более 100 миллионов зрителей по всему миру увидели два 15-секундных сюжета о World of Tanks.

"Стать частью крупнейшего спортивного события Америки – это фантастический способ начать год", - говорит Юусо Миллиринн (Juuso Myllyrinne), глобальный директор по маркетингу и PR компании Wargaming. – "Такое размещение рекламы порадует существующих игроков и познакомит с игрой новую аудиторию. Ценности американского футбола – командная работа, мастерство и умение создать зрелищное событие – в полной мере близки компании Wargaming, и размещение рекламы во время Super Bowl идеально для того, чтобы это подчеркнуть".

Рекламные ролики #TanksRule создавались офисом Wargaming в Сан-Франциско совместно с рекламным агентством Mekanism. "Мы предпочитаем работать с разными агентствами и специалистами, потому что стиль, в котором мы рассказываем о World of Tanks в США, в Сан-Франциско однозначно должен отличаться от стиля, в котором мы общаемся с нашими игроками в Стокгольме, Санкт-Петербурге и Сингапуре", - сказал Юусо.

Серия роликов #TanksRule состоит из 4 сюжетов. Во время Super Bowl были показаны два из них – "Real Awful Moms" и "Teensy House Buyers".

Youtube:

· Real Awful Moms – https://youtu.be/SsoAINThBx8

· Teensy House Buyers – https://youtu.be/MhgAdZoNHyI

Два дополнительных рекламных ролика серии:

· Stiffedra – https://youtu.be/_Wu6Ry2vcOA

· Fantasy Sports Bros – https://youtu.be/LzTzOHeEagw

Пресс-служба Wargaming