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О.Панкратов: "Несмотря на негативные внешние факторы, экономика страны показала хорошие результаты, но расслабляться рано"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/o.pankrat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408430-ru.html

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6 февраля 2017, 16:36       Комментарии

Бишкек, 6 февраля /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Несмотря на негативные внешние факторы, экономика страны показала хорошие результаты, но расслабляться рано", - заявил сегодня на заседании коллегии министерства экономики Олег Панкратов.
"Несмотря на негативные внешние факторы, несмотря на отрицательную динамику первого полугодия 2016 года, мы стали свидетелями положительной тенденции роста ВВП, который составил 3,8% и оказался выше прогнозируемых. Это достаточно неплохая цифра по сравнению с предыдущим годом, и с показателями основных торговых партнеров по ЕАЭС. В 2016 году у нас очень низкая инфляция. Мы "разбавили" показатели внешней торговли в рамках ЕАЭС и в целом по итогам 11 месяцев показатели были в 100-процентном увеличении", - отметил О.Панкратов.
По его словам, вклад в достижение данных показателей был внесен всеми государственными органами и особенно министерством экономики, как одним из органов, который задает политику в экономике.
Однако вице-премьер призвал сотрудников Минэконома не расслабляться, потому что текущий год обещает быть непростым. "Нам всем предстоит показать хорошую работу. Этот год будет не менее сложным и здесь нужна ваша дисциплина, креативные идеи и стремление, которые помогут Кыргызстану конкурировать в глобальных процессах", - сказал О.Панкратов.

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